Stellar Lumens est une crypto qui vaut toujours la peine de s’y accrocher

le Lumens stellaires (CCC:XLM-USD), XLM, appelée Lumens, est en hausse de 267% jusqu’à présent cette année, même si elle est en baisse de 8% au cours du dernier mois. Stellar Lumens a terminé 2020 à 13,24 cents par jeton. Au 20 mai, il était toujours en hausse à 48,57 cents. Ceci malgré une chute de 38,5% par rapport à son sommet de 79 cents. Donc, cela vaut la peine d’être considéré comme une alternative à Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Source: Shutterstock

Stellar Lumens est une plateforme blockchain de système de paiement. Il est conçu pour faciliter les transferts d’argent mondiaux. En 2017, Stellar Lumens a commencé à travailler avec le gouvernement ukrainien pour développer une monnaie numérique nationale. Si cela réussit, cela pourrait être un événement stellaire pour Stellar Lumens.

Histoire et caractéristiques

Stellar Lumens a été fondée par Jed McCaleb en 2014. Il a fondé Mt. Gox et a été co-fondateur de Ondulation (CCC:XRP-USD). À l’origine, il a commencé comme protocole open-source pour échanger de l’argent ou des jetons. L’objectif était d’atteindre les «non bancarisés» du monde et de permettre à l’argent de traverser plus facilement les frontières. De plus, il souhaitait éliminer bon nombre des étapes qu’exige l’actuel système de transfert d’argent à coût élevé.

Le succès dépendra de la manière dont sa plate-forme de système de paiement sera adoptée dans le monde entier. Jusqu’à présent, cela a été limité. Cela peut prendre plus de temps que la plupart des gens ne veulent attendre que la plate-forme Stellar Lumens soit adoptée par les gouvernements et les entreprises nationaux.

L’un des succès est que la Fondation Stellar s’est associée à une société de criminalistique blockchain Elliptique. La plate-forme Stellar filtre les transactions pour les risques de blanchiment d’argent, la conformité, les sanctions et plus encore. Elliptic a reçu un investissement de 5 millions de dollars de Wells Fargo (NYSE:WFC) début février 2020. Son objectif est d’aider les banques à détecter les transactions cryptographiques illégales.

Une autre caractéristique de Stellar Lumens est qu’il a une offre maximale de 50 milliards de lumens. Actuellement, selon CoinMarketCap.com, 23,13 milliards de lumens circulent, soit seulement 46,27%. Donc, cela n’aura pas d’effet de compression comme Bitcoin a son ratio offre / capitalisation de 89%.

Malgré sa baisse actuelle au cours du mois dernier, XLM a toujours une capitalisation boursière de 11,2 milliards de dollars. Cette valeur marchande élevée montre que la crypto-monnaie a de nombreux croyants en sa valeur.

Récemment, par exemple, le Stellar Development Fund a indiqué que le nombre d’adresses Stellar avait augmenté de 11% au cours du premier trimestre. Ces adresses pourraient être créées, par exemple, à partir de personnes effectuant des transferts d’argent à l’aide de la plate-forme Stellar. Ou cela pourrait provenir de personnes stockant des jetons XLM dans leurs portefeuilles numériques après les avoir achetés sur un échange.

Que faire avec Stellar Lumens

Stellar Lumens subit un courant descendant, comme tous les autres cryptos. Une façon d’en profiter est de calculer le coût moyen de la crypto à mesure qu’elle diminue. Tous les cryptos ont tendance à être assez volatils et semblent évoluer dans une corrélation élevée. Cependant, Stellar ne semble pas avoir été touché aussi fort que certains des autres cryptos plus visibles comme Bitcoin et Ethereum (CCC:ETH-USD).

Récemment, le réseau Stellar a connu une panne de réseau, selon Coindesk. Un certain nombre de «nœuds» ou points de serveur de personnes qui agissent en tant que validateurs pour les transactions de la blockchain n’ont pas pu accéder au réseau.

Cependant, le système a survécu et la fondation a mis en œuvre un certain nombre de correctifs. Cela montre la stabilité du réseau en cours. Cela a probablement également servi à le renforcer contre de futurs problèmes comme celui-ci, augmentant la valeur des jetons XLM.

Je soupçonne que les détenteurs à long terme de XLM se porteront plutôt bien, malgré des baisses comme ce qui se passe en mai 2021. Les investisseurs sérieux à long terme en profiteront et coûteront en moyenne leurs avoirs. Par exemple, j’ai une règle selon laquelle j’attends une baisse de 20% dans une position particulière avant de calculer la moyenne de mon coût initial. Cela me permet de réduire mon coût à long terme. Les investisseurs dans XLM qui ont acheté récemment pourraient en être à ce stade maintenant.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.