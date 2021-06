Stellar Lumens : la volatilité à court terme ne devrait pas vous empêcher d’acheter

Lumens stellaires (CCC :XLM-USD) fait la une des journaux en tant que crypto qui continue de bien fonctionner à long terme. Malgré la récente volatilité du prix du XLM, l’altcoin est en hausse de plus de 150% depuis le début de l’année (YTD).

Par comparaison, Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) ont rapporté environ 25 % et 240 % depuis début janvier, respectivement. XLM a commencé cette année autour de 13 cents, puis a atteint un sommet de 79 cents sur 52 semaines en mai avant de plonger jusqu’à 28 cents lors du crash de la crypto. Pourtant, il a depuis pris de l’ampleur et oscille actuellement autour de 33 cents.

Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près ce que le reste de l’année pourrait réserver à Stellar Lumens. Les analystes soulignent son avantage concurrentiel dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Avec une capitalisation boursière de 7,8 milliards de dollars, XLM pourrait croître beaucoup plus. Bitcoin et Ethereum ont des capitalisations boursières approximatives de 699 milliards de dollars et 286 milliards de dollars, respectivement. Si vous envisagez d’acheter des Stellar Lumens, il serait important d’ignorer les fluctuations à court terme et de rester investi à long terme. Voici pourquoi.

Connecter les monnaies numériques et les institutions financières

Stellar Lumens est un réseau blockchain ouvert utilisé par les particuliers et les institutions pour les transactions transfrontalières. Largement connu sous le nom de Pay Pal (NASDAQ :PYPL) des réseaux de crypto-monnaie, la plate-forme fonctionne comme un pont qui relie les devises numériques et les institutions financières traditionnelles.

La crypto a été lancée en 2015 par Jed McCaleb, co-fondateur de Ondulation (CCC :XRP-USD), comme alternative altcoin au XRP, qui a une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Il est resté dans l’ombre de Ripple pendant quelques années. Mais maintenant, il a le potentiel d’aller de l’avant compte tenu du procès contre Ripple.

En décembre, la SEC a inculpé deux dirigeants de Ripple, alléguant qu’ils avaient vendu 1,3 milliard de dollars de XRP en ventes non enregistrées. Actuellement, de nombreux investisseurs attendent le résultat du procès avant d’acheter Ripple.

XLM offre de solides avantages à ses utilisateurs, qui peuvent facilement convertir n’importe quelle devise sur la plate-forme Stellar Lumens. Quelle que soit la taille d’un paiement donné, chaque transaction ne coûte que 0,00001 XLM et ne prend généralement que quelques secondes.

Le protocole de consensus repose sur l’authentification des transactions exécutées via un ensemble de nœuds. Le cycle d’authentification est court et rapide, ce qui signifie que Stellar Lumens peut réduire ses coûts et son empreinte carbone au minimum.

Partenariat avec Stellar Lumens

Les transactions financières mondiales montent en flèche. Selon PayPal, les niveaux élevés de commerce électronique mondial signifient que plus de 300 milliards de dollars par an sont dépensés au-delà des frontières. Pendant ce temps, la Stellar Development Foundation a initié un grand nombre de partenariats avec des entreprises de premier plan, telles que IBM (NYSE :IBM) et Ressources Franklin (NYSE :BEN).

De nouvelles associations incluent également le portefeuille Web Lumenshine, émetteur de métaux précieux tokenisés MINTX, passerelle crypto nigériane cauris, Banque d’investissement Kapilendo, et dépositaire des actifs BitGo.

Enfin, Stellar Lumens est le premier produit blockchain mondial reconnu comme étant certifié Sharia. Il pourra bientôt être utilisé comme réseau de transaction dans les applications financières conformes à la charia. Si la plate-forme peut continuer à développer de nouveaux partenariats, la crypto est sur le point de se démarquer dans le monde financier et de générer des rendements généreux à long terme.

L’essentiel sur les lumens stellaires

Les niveaux croissants d’adoption ont fourni des vents arrière importants pour le prix de XLM. La plate-forme, basée sur une base technique solide, offre une utilité réelle pour le marché des paiements transfrontaliers.

Niveaux de gris, la plus grande société de gestion d’actifs crypto au monde, a révélé qu’elle détenait 5 566 271 Stellar Lumens. Il fait une déclaration puissante sur le potentiel à long terme de la crypto. Pendant ce temps, l’offre de nouveaux Stellar Lumens ajoutés à la blockchain s’est arrêtée définitivement en 2019. Couper la création de XLM pourrait devenir un catalyseur important pour la crypto-monnaie. La demande continuera probablement de croître tandis que l’offre restera la même, similaire à l’augmentation extrêmement progressive de l’offre de Bitcoin.

Mais pour l’instant, le prix du XLM dépend grandement des performances du marché de la cryptographie au sens large. Les investisseurs qui peuvent tolérer la volatilité à court terme devraient envisager d’acheter les creux comme un investissement à long terme.

