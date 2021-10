Stellar Lumens : les traders peuvent s’intéresser à ce point d’entrée « idéal »

Stellar Lumens a connu un début d’octobre phénoménal. Une course de près de 66% jusqu’à un sommet local de 0,0417 $ a répondu à des niveaux importants de Fibonacci, ce qui a permis une progression saine des prix. Une autre opportunité d’achat était à la table alors que XLM s’approchait de la confluence du 50-SMA (jaune) et du niveau 61,8% de Fibonacci.

Une poussée vers le haut de cette confluence peut permettre à XLM de maintenir sa séquence de sommets plus élevés et de niveaux de renversement observés lors de la course haussière de septembre. Au moment d’écrire ces lignes, XLM s’échangeait à 0,372 $, en baisse de 3,4 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique journalier XLM

Se négociant actuellement à un rabais de 13% par rapport à son sommet local d’octobre de 0,0417 $, XLM était à la recherche d’un niveau de prix attractif pour entamer son prochain cycle haussier. Désormais, la combinaison du 50-SMA de 4 heures (jaune), qui a déclenché un rebond lors de la course haussière actuelle de XLM, combinée au niveau de Fibonacci à 61,8% serait une opportunité idéale pour les traders haussiers de sauter à bord.

Au cas où cette défense serait pénétrée, un support trouvé n’importe où au-dessus du niveau de Fibonacci de 50% maintiendrait XLM dans un biais haussier. Cependant, une clôture en dessous du niveau de Fibonacci de 38,2% et de 200-SMA (vert) pourrait perturber la structure du marché de XLM et exposer l’alt à de nouvelles baisses.

Raisonnement

Désormais, les indicateurs à court terme de XLM présentaient des menaces à court terme. Le RSI, le MACD et l’Awesome Oscillator ont menacé de clôturer en dessous de chacune de leurs demi-lignes respectives et de générer une pression de vente supplémentaire au cours des prochaines sessions.

Cependant, de tels développements n’ont pas nui à la course actuelle de XLM, car les taureaux ont riposté presque instantanément à des niveaux de prix élevés. Si cette tendance devait être maintenue, XLM n’aurait aucun problème à atteindre un nouveau sommet local sur le graphique.

Conclusion

XLM devrait rebondir sur le 61,8% de Fibonacci et passer à des prix plus élevés. Les niveaux de 123,6% et 138,2% de Fibonacci pourraient être la prochaine destination de XLM si les taureaux sont capables de franchir un double sommet à 0,431 $ avec des volumes importants pour soutenir leur mouvement. Pendant ce temps, les traders peuvent acheter XLM entre 0,364 $ et 0,360 $ pour capitaliser sur le rallye prévu.