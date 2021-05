Stellar pour conduire un nouveau partenariat VISA, XLM commence à s’effondrer

Compartir

Stellar suit le sentiment général du marché avec des indicateurs verts à tous les niveaux. Le prix de XLM semble réagir positivement à l’augmentation de la liquidité de USD Coin (USDC) au sommet de sa blockchain. De plus, la Stellar Development Foundation (SDF) a fait une possible annonce révolutionnaire.

En collaboration avec VISA, Tala et Circle, l’une des sociétés à l’origine de l’USDC, la coopération vise à fournir un accès aux actifs numériques sur les marchés émergents. Dans un premier temps, Tala permettra aux utilisateurs non bancarisés d’accéder à ce stablecoin dans un portefeuille numérique.

Ainsi, ils pourront effectuer des transactions transfrontalières et un accès fiduciaire aux services de cryptage. De plus, Visa émettra des cartes avec des fonds liés au portefeuille. Ce faisant, ces utilisateurs auront la possibilité de dépenser leur solde cryptographique chez plus de 70 millions de marchands à travers le monde.

Visa a doublé sa stratégie de cryptage en 2021 et il semble que de nouvelles intégrations sont à venir. La société explore de nouvelles façons d’exploiter les actifs numériques sur sa plate-forme de paiement. Le chef du département crypto de Visa, Cuy Sheffield, avait ceci à dire:

(…) Nous avons été très intéressés de voir comment ils pourraient avoir le potentiel d’aider les consommateurs sur des marchés où ils n’ont pas un grand accès aux services financiers.

Shivani Siroya, PDG de Tala, a déclaré que leur objectif principal était que les gens envoient des fonds à bon marché. La société basée à Santa Monica a des clients au Mexique, au Kenya, en Inde et dans d’autres pays du continent asiatique. La coopération avec SDF, Visa et Circle est le premier saut de Tala dans l’espace crypto. La directrice exécutive du SDF, Denelle Dixon, a déclaré à propos de la coopération:

En travaillant avec des innovateurs tels que Tala Mobile, Visa, Circle, qui partagent notre vision selon laquelle l’inclusion financière est un droit et non un privilège, nous pouvons apporter les avantages de la technologie aux marchés émergents et pousser notre mission d’accès encore plus loin. monde. Système financier!

Stellar (XLM) sur une trajectoire haussière

Le jeton XLM natif de Stellar Lumen semble réagir positivement à cette annonce. Au moment d’écrire ces lignes, XLM se négocie à 0,65 $ avec un rallye de 13,4% sur le graphique quotidien. Dans les délais plus élevés, la crypto-monnaie apparaît plus haussière avec un rallye de 31,7% et 23,4%.

XLM se déplaçant latéralement sur le graphique journalier. Source: XLMUSDT Tradingview

Le trader Pentoshi en a profité pour prendre une position longue. Le trader estime que le rallye XLM est passé inaperçu après avoir réussi à sortir de sa fourchette de 680 jours. Pentoshi a ajouté ce qui suit:

XLM commence sa percée. Il y a peu ou pas de résistance construite en raison de l’inefficacité des mouvements illustrés. C’est probablement plus élevé que ce que les gens pensent en raison de la plage de 680 jours. Les gros titres sont plus nombreux que les marchands.

Le trader s’attend à ce que XLM atteigne un nouveau sommet à court terme, ajoutant: «Quand quelque chose sort d’une fourchette pluriannuelle. Il a tendance à aller beaucoup plus haut que ce que les gens pensent ».

XLM en rupture avec la gamme pluriannuelle. Source: Pentoshi