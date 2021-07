Stellar (XLM) envisage d’acheter MoneyGram, ancien partenaire de Ripple Crypto new media

Selon Bloomberg, la Stellar Development Foundation, en collaboration avec la société de capital-investissement Advent International, a exprimé son intérêt pour un rachat de MoneyGram International Inc.

MoneyGram est une société de virements bancaires cotée au Nasdaq qui a été créée à l’origine en 1940. Son service monétaire mondial s’étend à tous les continents (peuplés). L’entreprise s’est taillée une réputation pour ses services de transfert d’argent rapides, fiables et à prix raisonnable.

Bien que la société traite principalement de la monnaie fiduciaire, elle a déjà flirté avec la crypto-monnaie dans le passé. Premièrement, en tirant parti de la solution de liquidité transfrontalière xRapid de Ripple en 2019, qui a ensuite fait long feu. Et plus récemment, en partenariat avec la société ATM CoinMe pour fournir des solutions de ramping Bitcoin.

Étant donné que Stellar a été lancé en juillet 2014 à la suite d’un hard fork du protocole Ripple, des comparaisons entre les deux sont souvent établies.

Cependant, le cofondateur de Stellar, Jed McCaleb, souligne que des modifications importantes ont été apportées au code de consensus, ce qui en fait des produits complètement différents.

Le Stellar Consensus Protocol est décrit comme un « système d’accord byzantin fédéré » permettant aux réseaux informatiques décentralisés et sans leader d’atteindre un consensus.

Un système d’accord byzantin tolère les fautes « byzantines », qui font référence aux nœuds qui donnent de fausses informations. Cela peut être dû à une erreur ou même à une attaque délibérée du système. Dans tous les cas, cette méthode permet à un réseau de continuer à fonctionner même si certains nœuds échouent ou agissent de manière malveillante.

Alors que le mécanisme de consensus de Ripple repose sur le vote, avec plus de 80% des nœuds acceptant chaque transaction avant qu’elle ne forme une écriture dans le grand livre.

Stellar vise à autonomiser les gens ordinaires en créant un accès équitable au système financier mondial. Contrairement à Ripple, qui a tendance à se concentrer sur les banques et les institutions financières.

« SDF et Stellar cherchent à libérer le potentiel économique mondial en rendant l’argent plus fluide, les marchés plus ouverts et les gens plus autonomes. »