Stellar (XLM) est-il un bon achat en juillet 2021 ?

in

Stellar XLM / USD est un réseau ouvert développé dans le but de permettre à l’argent de circuler, d’être stocké et d’atteindre les personnes non bancarisées du monde. Au fil du temps, il a commencé à aider les sociétés financières à se connecter entre elles.

Le 13 juillet, Liquid Global a annoncé sa fonction de support multi-chaînes pour les dépôts et les retraits, ajoutant Stellar USDC.

Liquid Global est l’un des principaux échanges de crypto-monnaie en Asie, ce qui signifie que Stellar USDC sera régulièrement disponible pour de nombreux autres utilisateurs.

Pour célébrer son ajout, tous les frais de retrait pour Stellar USDC ont été supprimés.

Cela a entraîné à son tour une augmentation de l’utilisation du réseau Stellar, qui a le potentiel d’augmenter le prix du XLM. C’est pourquoi nous avons constaté une augmentation du volume des transactions.

Le 16 juillet, Stellar a fini par résoudre un bogue dans ses nœuds de réseau en les remettant en service via une mise à jour du protocole.

En outre, la proposition CAS-38 est également prête à être mise en œuvre avec la mise à jour du protocole 18, qui améliorera la liquidité grâce à la mise en œuvre du teneur de marché automatisé (AMM).

Dois-je acheter Stellar (XLM) ?

Le 16 juillet, Stellar (XLM) valait 0,23 $.

Stellar a atteint son plus haut historique le 3 janvier 2018, avec une valeur de 0,87 $. Cela nous donne un aperçu du niveau optimal auquel nous pouvons nous attendre à ce que le jeton aille, en supposant qu’il ait réussi à atteindre à nouveau cette valeur.

Pour mettre sa valeur en perspective, il faut regarder le mois de juillet.

L’un de ses points les plus élevés a eu lieu le 3 juin, où il détenait une valeur de 0,43 $.

L’un de ses points les plus bas a eu lieu le 22 juin, où il est tombé à 0,21 $. Cela indique une diminution de 50 %.

À 0,23 $, il est toujours à un niveau bas abordable, c’est exactement pourquoi c’est un achat intéressant pour de nombreux investisseurs en crypto.

Avec tous les développements en place, ainsi que son ajout à Liquid Global et les corrections de bugs récentes, ainsi que la proposition CAS-38 et la mise à jour du Protocole 18, on peut s’attendre à une augmentation de son utilisation.

L’utilisation accrue du réseau Stellar entraînera une demande accrue de jetons XLM.

En fait, au cours des dernières 24 heures, nous avons constaté une augmentation de 56% du volume des transactions, ce qui indique un véritable intérêt pour le jeton et son utilisation réelle.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la valeur atteigne 0,30 $ d’ici la fin juillet en raison du fait que beaucoup plus de personnes seront intéressées par l’utilisation du jeton de crypto-monnaie Stellar (XLM).

Le post Est-ce que Stellar (XLM) est un bon achat en juillet 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.