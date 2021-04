Stellar (XLM) monte ou descend? Voici ma prévision de prix pour avril.

Stellar (XLM) a progressé de 0,12 USD au-dessus de 0,68 USD depuis début 2021, et le prix actuel est d’environ 0,61 USD. La tendance principale de cette crypto-monnaie est toujours haussière, et si cette tendance positive se poursuit, cette crypto-monnaie pourrait être l’une des plus performantes en avril.

Analyse fondamentale: Grayscale a acheté 5566271 XLM le mois dernier

Stellar (XLM) a grimpé en flèche depuis début janvier et cette crypto-monnaie continue de s’échanger dans une zone d’achat malgré la correction actuelle. Stellar est un projet qui fonctionne comme une entité à but non lucratif avec pour mission de connecter les systèmes de paiement, les personnes et les banques.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les utilisateurs ne sont pas facturés pour les transactions sur le réseau, et il est également important de dire que Stellar présente de nombreux avantages par rapport au Bitcoin. Les transactions stellaires sont confirmées en quelques secondes à des coûts très bas, tandis que les confirmations de transaction Bitcoin peuvent prendre beaucoup plus de temps avec des coûts de transaction plus élevés.

Stellar possède sa propre crypto-monnaie connue sous le nom de Lumens (XLM $), sa liquidité a considérablement augmenté ces dernières semaines et cette crypto-monnaie pourrait dépasser le niveau de prix actuel en avril. Il est également important de mentionner que la société de gestion d’actifs de crypto-monnaie Grayscale a acheté 5566271 XLM au cours du mois dernier, pour une valeur d’environ 3,5 millions de dollars.

«Alors que les investisseurs institutionnels gagnent en exposition à Stellar, les prix ont fortement réagi. Grayscale s’est lancé dans une frénésie d’achat, ajoutant une pression à la hausse supplémentaire sur le jeton de transfert de fonds transfrontalier », a rapporté Bybt.

Astuce: vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Analyse technique: Stellar (XLM) pourrait encore progresser sur le marché haussier actuel

La demande institutionnelle de Stellar (XLM) semble augmenter à un rythme exponentiel et, depuis le début du mois, la valeur marchande de XLM a augmenté de plus de 60%.

Source des données: tradingview.com

Stellar (XLM) pourrait progresser au-dessus du niveau actuel du marché haussier en cours, et si le prix dépasse 0,70 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,75 $ ou même 0,80 $. Le volume des transactions de Stellar reste élevé et il n’y a aucun risque de renversement de tendance pour le moment.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 0,50 $, ce serait un signal de «vente» ferme et nous nous dirigeons vers un niveau de support de 0,40 $.

résumé

Depuis début avril, la valeur marchande de XLM a augmenté de plus de 60% et cette crypto-monnaie continue de s’échanger dans une zone d’achat malgré la correction actuelle. Grayscale a acheté 5566271 XLM le mois dernier et il semble que la demande institutionnelle pour cette crypto-monnaie augmente à un rythme exponentiel. Stellar (XLM) pourrait progresser au-dessus du niveau actuel du marché haussier en cours, et si le prix saute au-dessus de 0,70 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,75 $ ou même 0,80 $.