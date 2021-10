Stellar (XLM) prévoit l’intégration de l’USDC pour tirer parti du marché des envois de fonds en Afrique

Au cours des dernières semaines, Stellar (XLM / USD) s’est efforcé de se créer un espace dans le secteur des paiements cryptographiques en croissance rapide. La Stellar Development Foundation a annoncé qu’elle travaillait sur un nouveau canal de transfert de fonds qui reliera l’Europe et l’Afrique via l’USD Coin (USDC).

L’annonce faite le 25 octobre indique en outre que Stellar s’associera à Flutterwave pour faciliter l’utilisation de l’USD Coin sur son réseau. Flutterwave travaillera également avec Tempo Payments, une société de transfert d’argent à Paris qui fait également partie des partenaires de Stellar.

Profitez du marché des envois de fonds en Afrique

Parlant de cette initiative, le PDG de Flutterwave, Olugbenga Agboola, a déclaré que,

Envoyer de l’argent en Afrique subsaharienne coûte plus cher que dans n’importe quelle autre région du monde. Nos nouveaux courtiers de paiement sur Stellar nous permettront de continuer à étendre le réseau Flutterwave pour fournir des services de transfert d’argent très importants et rentables aux propriétaires d’entreprise africains.

La PDG de la Stellar Development Foundation, Denelle Dixon, a également noté que cette initiative serait une étape supplémentaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs d’inclusion financière et d’abordabilité. Dixon a en outre félicité Flutterwave pour son impact dans la région, notant qu’il aiderait l’entreprise à apporter l’accès financier et l’inclusion au continent africain.

Flutterwave est l’une des principales sociétés de transfert de fonds au monde. La firme affirme avoir traité plus de 140 millions de transactions d’une valeur de plus de 9 milliards de dollars depuis sa création. La plateforme est également présente dans plus de 33 pays africains, dont l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda. Certaines des entreprises qu’il dessert incluent Facebook et Uber.

Objectif de croissance majeur stellaire

Comme mentionné ci-dessus, Stellar a travaillé sans relâche pour atteindre la croissance. La société s’est récemment associée à MoneyGram pour permettre les paiements stables.

Plus tôt cette année, Stellar a annoncé l’intégration du stablecoin USDC. Depuis lors, la pièce a connu une croissance énorme, sa capitalisation boursière augmentant de plus de 700% pour atteindre 32,5 milliards de dollars US.

Suite à ces développements, le jeton XLM a également gagné et au cours du mois dernier, sa valeur a augmenté d’environ 37%. Les données de CoinGecko montrent également que la pièce a gagné 1,6% au cours des dernières 24 heures, mais est encore à 55% avant d’atteindre son plus haut niveau historique.

Le post Stellar (XLM) prévoit d’intégrer l’USDC pour exploiter le marché des envois de fonds en Afrique est apparu en premier sur Invezz.