Stellaris, Omidyar Network, d’autres soutiennent la start-up de gestion de trésorerie des PME Credflow

Le marché des prêts numériques devrait passer de 110 milliards de dollars en 2019 à 350 milliards de dollars en 2023

Crédit et financement pour les MPME: Fournisseur de solutions de gestion des flux de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises (PME) interentreprises Credflow a obtenu un capital d’amorçage de Rs 15,2 crore. L’investissement a été dirigé par Stellaris Venture Partners, Omidyar Network India et Flourish Ventures. L’investisseur providentiel et ancien PDG d’Ola Financial Services Nitin Gupta a également participé à la ronde. La société déploiera des capitaux pour le développement de sa plate-forme, de sa technologie et de ses nouveaux produits tout en cherchant à améliorer sa base d’utilisateurs et à étendre son équipe dans les secteurs verticaux de la technologie, des produits et du marketing. Stellaris avait précédemment soutenu des startups telles que Vogo, Mamaearth et Signzy tandis qu’Omidyar avait investi dans des entreprises telles que Quikr, Dailyhunt, 1mg, Vedantu, Railyatri, Indifi, etc.

Lancé en mai 2020, Credflow vise à aider les PME à gérer leurs finances en fournissant un tableau de bord des montants en attente par les clients, en envoyant des rappels de paiement en temps opportun, en validant les factures et en négociant des remises pour paiement anticipé. La société affirme avoir réduit les cycles du fonds de roulement des PME de 25 à 30%, tandis que plus de 5 000 entreprises ont utilisé Credflow. «Les PME indiennes, en particulier les entreprises de fabrication et de distribution traditionnelles de la chaîne d’approvisionnement B2B, utilisent toujours des processus archaïques et hors ligne pour gérer leurs créances et dettes. Une grande partie de l’innovation fintech au cours de la dernière décennie s’est concentrée soit sur les grandes entreprises, soit sur les détaillants et les micro-entreprises, tandis que le segment B2B du marché intermédiaire reste en grande partie sans réponse », a déclaré Kunal Aggarwal, fondateur de Credflow.

«Au cours des deux dernières décennies, le nombre moyen de jours débiteurs pour les PME indiennes a constamment dépassé 90 jours. Alors que le secteur a commencé à se numériser et à se formaliser rapidement, la gestion des flux de trésorerie reste un problème chronique », a déclaré Treasa Mathew, directrice d’Omidyar Network India. Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit des MPME est de 380 milliards de dollars (environ Rs 28,34 lakh crore). Le marché des prêts numériques devrait passer de 110 milliards de dollars en 2019 à 350 milliards de dollars en 2023, avec une part de 48% en 2023 dans l’ensemble des prêts, selon ResearchAndMarkets.

Pendant ce temps, la croissance d’une année sur l’autre du crédit bancaire aux micro et petites entreprises en janvier 2021 était de 6,4% à Rs 11,48 lakh crore contre Rs 10,79 lakh crore en janvier 2020, selon le bulletin de mars 2021 de la Reserve Bank of India. . Cependant, la croissance de janvier en glissement annuel s’est contractée légèrement de 0,2 pour cent par rapport à 6,6 pour cent de croissance en glissement annuel en décembre. Les MPE détenaient 12,09% du crédit bancaire brut total de Rs 94,97 lakh crore déployé en janvier 2021, contre 12,11% en décembre 2020.

