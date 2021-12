Stelter classe les États-Unis parmi la Chine et la Biélorussie parmi les pires geôliers de la presse

Dans un exemple frappant de la distance que peuvent avoir les médias libéraux par rapport à la réalité, les médias de CNN ont en fait tenté de placer l’Amérique parmi les pires geôliers de presse au monde pour 2021. La liste comprenait des pays comme la Chine et la Biélorussie. et a été présenté dans son émission du dimanche de Sources fiables par le directeur exécutif du Comité pour la protection du journalisme, Joel Simon.

Avant de regrouper en Amérique les pays sans liberté de la presse, Stelter a fait passer Simon qui était en tête de liste. « Eh bien, la Chine est le premier geôlier de journalistes. Et la Chine est toujours en tête de cette liste », a-t-il déclaré.

Les cinq premiers étaient limités à la Biélorussie. « Le Bélarus où le – où la répression en cours contre les médias indépendants et la société civile alors que Loukachenko s’accroche au pouvoir dans ce pays. Les journalistes sont rattrapés », se souvient Simon.

Simon était également préoccupé par la façon dont la liste s’était allongée alors que de plus en plus de pays sévissaient contre les médias. « Le Myanmar, un endroit où nous avons vu des progrès. Bien sûr, il est devenu aujourd’hui l’un des plus répressifs – l’un – parmi les principaux geôliers de journalistes au monde », a-t-il déclaré. « Il y a des répressions radicales en Éthiopie. »

C’est quelques minutes plus tard, alors qu’il changeait de sujet, que Stelter a décidé de salir l’Amérique comme étant son égal :

Eh bien, même aux États-Unis. Regardez le nombre de journalistes qui sont arrêtés chaque année, vous savez, un nombre intolérable de journalistes qui sont balayés lors de manifestations et d’autres événements et se retrouvent derrière les barreaux, même aux États-Unis.

Stelter sait ce qu’il dit. Il confondait intentionnellement les arrestations entre tous ces pays comme étant les mêmes.

Les journalistes arrêtés en Chine et en Biélorussie sont des prisonniers politiques et subissent des traitements brutaux en captivité. Dans les cas généraux mentionnés par Stelter, ils sont libérés relativement rapidement, généralement sans inculpation, et ne sont pas spécifiquement ciblés.

Pour preuve de cela, il suffit de regarder ce que Simon a dit au sujet du raisonnement derrière les arrestations de journalistes dans ces autres pays :

Eh bien, les mauvaises nouvelles sont inévitables. Je pense que les gouvernements ont réalisé qu’ils étaient dans une bataille existentielle pour savoir qui contrôle l’information, qui contrôle le récit. Et ils mènent un assaut frontal contre le journalisme indépendant dans le monde entier. Donc, nous voyons cela dans un nombre record de journalistes emprisonnés dans le monde et établissant des records année après année, Brian. Chaque année, nous voyons un nouveau record.

Même pendant les années Trump, nous n’avons même pas vu un effort organisé du gouvernement fédéral pour emprisonner les journalistes. C’est une réalité alternative que Stelter, CNN et le reste des médias libéraux aiment prétendre exister aux États-Unis afin qu’ils puissent se sentir en danger.

La diffamation de l’Amérique par Brian Stelter a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de Bonjour frais et Métro. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Les sources fiables de CNN

26 décembre 2021

11h29:05 heure de l’Est (…) BRIAN STELTER : Je déteste commencer par de mauvaises nouvelles, mais vous dites tous que c’est une période très périlleuse. Qu’est-ce qui a changé ces dernières années ? Pourquoi le paysage s’assombrit-il ? JOEL SIMON (Exec. Dir. Comité pour la protection des journalistes) : Eh bien, les mauvaises nouvelles sont inévitables. Je pense que les gouvernements ont réalisé qu’ils étaient dans une bataille existentielle pour savoir qui contrôle l’information, qui contrôle le récit. Et ils mènent un assaut frontal contre le journalisme indépendant dans le monde entier. Donc, nous voyons cela dans un nombre record de journalistes emprisonnés dans le monde et établissant des records année après année, Brian. Chaque année, nous voyons un nouveau record. STELTER : Hum. SIMON : Et nous voyons des violences perpétrées contre des journalistes en toute impunité. Ainsi, le paysage dans lequel évoluent les journalistes à travers le monde n’a jamais été aussi périlleux, plus dangereux. Nous sommes à la croisée des chemins. STELTER : Alors, au sujet des journalistes derrière les barreaux, regardons cinq des pires geôliers de journalistes. Quel est le pays numéro un en tête de cette mauvaise liste ? SIMON : Eh bien, la Chine est le premier geôlier de journalistes. Et la Chine est toujours en tête de cette liste. Mais ce qui est alarmant, Brian, c’est que des mesures de répression partout dans le monde, tellement – ​​de nouveaux pays sont là-dessus. Myanmar, un endroit où nous avons vu des progrès. Bien sûr, il est devenu aujourd’hui l’un des plus répressifs – l’un – parmi les principaux geôliers de journalistes au monde. STELTER : À cause du coup d’État militaire de cette année. SIMON : À cause du coup d’État militaire. STELTER : Mais aussi, la Biélorussie est sur la liste. SIMON : La Biélorussie où le — où la répression en cours contre les médias indépendants et la société civile alors que Loukachenko s’accroche au pouvoir dans ce pays. Les journalistes sont rattrapés. Il y a des mesures de répression radicales en Éthiopie. Tant de pays dans le monde sévissent contre la liberté de la presse. Les gouvernements déploient tous les pouvoirs de l’État contre le journalisme indépendant. Et c’est pourquoi nous voyons ces chiffres record année après année. STELTER : Et au sujet de la violence, j’ai mentionné la ville de Mexico plus tôt. Mexique, nous continuons de voir un nombre énorme de journalistes tués au Mexique. SIMON : Oui. Le Mexique a le nombre de morts le plus élevé de tous les pays de l’hémisphère. C’est un autre pays qui année après année, les forces de la violence, ce sont les trafiquants de drogue, en grande partie de connivence et protégés par un gouvernement qui sont — qui sont responsables de cette violence. Et c’est vrai partout dans le monde, Brian corruption. Vous savez que c’est l’histoire la plus dangereuse. Et pas seulement les individus corrompus, mais les réseaux gouvernementaux qui protègent le crime organisé et la corruption dans tant de pays à travers le monde. C’est devenu une histoire incroyablement importante et incroyablement dangereuse à couvrir. (…) 11 h 32 min 37 s, heure de l’Est STELTER : STELTER : Eh bien, même aux États-Unis. Regardez le nombre de journalistes qui sont arrêtés chaque année, vous savez, un nombre intolérable de journalistes qui sont balayés lors de manifestations et d’autres événements et se retrouvent derrière les barreaux, même aux États-Unis. (…)