Stelter de CNN demande à un avocat démocrate impliqué dans le Russiagate des conseils aux médias sur la couverture de la démocratie

Dans les médias d’aujourd’hui, NBC vérifie les faits sur les commentaires du superdiffuseur COVID d’Anthony Fauci, Jon Stewart dit que les médias font une » erreur » en faisant de Trump un » super-vilain « , et Brian Stelter de CNN s’inquiète du fait que le scandale de montage de Katie Couric nuit davantage à la réputation des médias

Brian Stelter de CNN a demandé à un avocat démocrate mêlé à l’enquête sur les origines de l’enquête en Russie quels conseils il donnerait aux médias sur la couverture des « menaces contre la démocratie ».

Marc Elias – l’avocat général de la campagne d’Hillary Clinton qui a embauché le cabinet d’études qui a mené le tristement célèbre dossier Christopher Steele – a été présenté dimanche par Stelter sur « Sources fiables » comme étant préoccupé par une « vraie crise constitutionnelle » mais aussi « critique de cette émission ». La semaine dernière. » Elias s’est fait une place dans l’émission consacrée aux affaires médiatiques en critiquant CNN plus tôt dans la semaine et en attirant l’attention de Stelter, un tweeter compétent.

« Je veux entendre votre critique numéro un sur la façon dont les médias couvrent ou ne couvrent pas les menaces à la démocratie », a déclaré Stelter.

Elias a noté qu’il faisait « généralement plus d’éloges de votre émission », tirant un sourire de Stelter, avant de se lancer dans sa critique selon laquelle les médias « ne traitent que certains aspects de la démocratie comme sacro-saints ».

BARI WEISS RACONTE À BRIAN STELTER COMMENT » LE MONDE EST DEVENU FOU « , énumère les personnes » QUI TRAVAILLENT À » CNN COMME CAUSE

« Par exemple, toute atteinte au droit du premier amendement de publier des journaux ou de restreindre les médias ou de prendre des mesures contre les médias est uniformément dénoncée par les médias en termes absolutistes. Mais quand il s’agit d’élections libres et équitables, il y a généralement plus d’une échelle nuancée et mobile dont disposent les médias », a déclaré Elias, félicitant le présentateur de CNN, Jake Tapper, d’avoir qualifié l’opposition du représentant Adam Kinzinger, R-Ill., à un projet de loi sur le vote démocrate comme étant un dévouement insuffisant à la démocratie.

Elias avait suggéré à Tapper sur Twitter de poser cette question.

« C’est donc vraiment ma principale critique, les poteaux de but ont été déplacés et pour tout autre que la couverture médiatique de la liberté de la presse », a déclaré Elias.

« Donc, la presse prend ses propres intérêts très au sérieux, mais ne fait pas un aussi bon travail avec le reste, dites-vous », a déclaré Stelter.

« Je pense que c’est exactement ça », a déclaré Elias.

« Alors, que devrions-nous faire différemment ? » demanda Stelter. « J’ai l’impression que chaque jour il y a une tempête lente et qui se rassemble. Nous voyons cet arrière-plan démocratique se produire. Que devraient faire différemment les nouvelles et les présentateurs de nouvelles nocturnes et AP et . au quotidien? »

DARK MONEY NETWORK DONNE UN AVOCAT DE MEILLEUR DEM « UN FINANCEMENT PRESQUE ILLIMITÉ » POUR LES POURSUITES POUR LES DROITS DE VOTE, DIT WATCHDOG

Elias a fait valoir qu’il devrait être couvert quotidiennement, avec une « inclinaison pro-démocratie ».

Elias a joué un rôle majeur dans un récent acte d’accusation de l’enquête de John Durham enquêtant sur les origines de l’enquête sur la Russie, que Stelter a ignoré dimanche.

Elias a fait appel à Fusion GPS pour enquêter sur la campagne de Donald Trump au nom de Clinton alors qu’il était associé du cabinet d’avocats de gauche Perkins Coie. L’avocat de Perkins, Michael Sussmann, a été inculpé par Durham pour avoir prétendument caché son affiliation à la campagne Clinton au FBI tout en poussant à une enquête sur les liens du candidat Trump avec la Russie en 2016.

Sussmann a fait pression pour une enquête sur un lien possible entre l’organisation Trump et la banque russe Alfa via un serveur informatique, et quelques jours avant les élections de 2016, l’écrivain de l’époque, Franklin Foer, a publié un article se demandant si le serveur était un backchannel illicite avec le Kremlin. . Foer a semblé admettre qu’il avait envoyé 2 500 mots de son histoire à un employé de Fusion GPS avant de la publier. L’histoire plantée par la campagne Clinton a à son tour été immédiatement saisie par la campagne Clinton comme une preuve flagrante de collusion entre Trump et la Russie.

Brian Stelter de CNN a atteint un nouveau creux dimanche dans la catégorie la plus convoitée par les annonceurs.

Steele, que Fusion a embauché peu de temps après qu’Elias l’ait embauché pour enquêter sur Trump, a déclaré en 2020 que Sussmann lui avait fourni des affirmations sur les prétendus liens d’Alfa Bank avec le Kremlin, selon le Washington Examiner. Steele et Elias se sont également rencontrés en 2016.

Stelter n’a pas mentionné cela, interrogeant plutôt Elias sur ses critiques dans un nouveau livre de Mollie Hemingway sur les élections de 2020 et sur la façon dont Elias a géré le contrôle des « médias de droite ».

MARK LEVIN : RÉSEAU DE GROUPES LIBÉRAUX DARK MONEY, MILLIARDAIRES ET DÉMOCRATES ATTAQUANT NOS ÉLECTIONS

« Comme le savent tous ceux qui me suivent sur Twitter, j’ai tendance à le prendre de front. Parce que je pense que l’ignorer – Et c’est d’ailleurs l’une des choses que votre émission fait extrêmement bien, et je souhaite à tous les les médias ont fait ce que fait votre émission », a déclaré Elias. « Vous n’ignorez pas la désinformation de la droite, vous la prenez de front. C’est donc ce que j’essaie vraiment de faire. »

« J’apprécie ce que vous avez dit à propos de ce programme et de certaines personnes qui essaient d’attirer l’attention sur cela chaque jour, chaque semaine », a déclaré Stelter. « Je pense que CNN sonne tous les jours ces alarmes et l’une de mes craintes est que d’autres réseaux, d’autres grands médias ne le soient pas, et ils vont le regretter dans des années. il y a des années? »

« C’est exactement ça, Brian, » dit Elias.

Elias avait réprimandé « Sources fiables » et CNN en général la semaine dernière pour ne pas avoir trouvé une heure pour « couvrir la démocratie ».

Stelter, qui est souvent sur la défensive de CNN lorsqu’il est interrogé sur les problèmes du réseau, a répondu qu’il avait « parlé de ces problèmes chaque semaine » et aimerait avoir à nouveau Elias.