Stelter en tournée et dégénérés libéraux 10z viral

Pour le podcast de ce lundi, je donne le coup d’envoi en regardant le journaliste des médias de CNN, Brian Stelter, en tournée pour promouvoir la copie de poche de son livre. Et il a des choses de choix à dire sur les gens comme moi qui l’ont appelé pour son entretien de lèche-bottes avec l’attachée de presse Jen Psaki l’autre week-end.

Lors d’une apparition sur The Beat sur MSNBC la semaine dernière, Stelter a déclaré que les critiques comme moi n’étaient pas des “acteurs de bonne foi”. Mais pendant ce temps, c’est le gars qui, en 2017, a été parmi les premiers à affirmer que le président Trump était mentalement compromis et constituait un danger pour lui-même et pour les autres. Il a également permis à un invité d’affirmer que Trump avait tué plus de personnes que Hitler, Staline et Mao réunis.

Nous examinons également une interview qu’il a réalisée pour le Washington Journal de C-SPAN, dans laquelle il a affirmé que CNN avait fourni le “point de vue basé sur la réalité”. Et il a été réprimandé par certains téléspectateurs qui ont appelé à l’émission. « J’ai dû appeler parce que je pense que CNN est si libéral et je pense que Fox est génial…. CNN, je ne peux pas te regarder. J’aimerais pouvoir », lui a dit Pat de Dallas.

Dans la section discussion, Curtis et moi regardons l’article du New York Times sur le gouverneur de Virginie Ralph Northam (D), alias le gouverneur Blackface. Selon le chiffon libéral, Northam survivant à son scandale blackface / klan hood l’avait bien positionné pour un riche avenir politique après avoir été gouverneur.

Curtis mentionne également comment CNN essaie de réhabiliter un autre dégénéré sexuel. Cette fois, c’est Katie Hill. Ils construisent une écurie assez dégoûtante de personnages là-bas.

Et enfin, nous avons annoncé qui sera notre invité pour le podcast de mercredi : Joseph Chalfant ! C’est un ancien stagiaire de NewsBusters qui est devenu le président de Lone Conservative, « la plus grande publication de commentaires étudiants conservateurs d’Amérique ».

Prendre plaisir!

Lien source