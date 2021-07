L’ancien vice-président de Facebook, Brian Boland, a réprimandé son ancien employeur pour ne pas être plus censuré au milieu de la pandémie de COVID-19.

L’ancien cadre de Facebook a fait une apparition le 18 juillet sur les sources fiables de CNN avec Brian Stelter pour ratisser son ancien lieu de travail sur les charbons pour ne pas avoir assez censuré. Stelter a planté le décor en avertissant les téléspectateurs : « Il n’est pas difficile de trouver de la propagande anti-vaccination sur la plateforme. Il a allégué que « vous verrez des visages comme Tucker Carlson ; vous verrez Alex Jones d’Infowars. Vous verrez tout un écosystème de ce contenu. Boland a convenu que Facebook héberge la « désinformation », qu’il s’agisse de « Tucker Carlson ou Alex Jones ou d’autres ou d’un large éventail de personnes ».

Boland a sali Facebook pour avoir un état d’esprit « évitons l’histoire ou contrôlons le récit » et a affirmé : « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai démissionné. Stelter a alors demandé : « Facebook est-il un moteur de radicalisation ? Est-ce que cela radicalise des millions d’Américains ? Boland n’a pas exprimé de certitude, mais a suggéré: “Un excellent moyen pour nous de comprendre cela est d’avoir plus d’accès aux données qui donneront aux chercheurs, aux journalistes et aux équipes la possibilité de faire ce travail difficile.”

Boland a illustré que même si les employés de Facebook n’écrivent pas ce qu’on appelle la « désinformation », la plate-forme peut être utilisée pour la transmettre :

Premièrement, Facebook a absolument les données. Vous savez, ce sont — la désinformation dont vous avez parlé d’emblée, ce genre de sources, que ce soit Tucker Carlson ou Alex Jones ou d’autres ou un large éventail de personnes qui créent la désinformation, car rappelez-vous, il n’y a personne sur Facebook qui désinformation. Il y a d’autres personnes qui le créent, puis il est distribué sur Facebook et devient viral.

Stelter a présenté la suppression de la liberté d’expression dans une autre partie du même épisode comme un moyen de sauver l’Amérique plutôt qu’un risque moral : « C’est une question de vie ou de mort, comme en parlent vendredi Joe Biden et la Maison Blanche en termes de Facebook. Nous sommes maintenant dans une situation de vie ou de mort où la précision des médias compte vraiment maintenant. »

« Il ne s’agit pas de censure. C’est ce qu’ils vont dire », a prétendu absurdement Stelter. “C’est une question de réalité.”

