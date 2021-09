Stem Rx Bioscience Solutions utilise avec succès la thérapie cellulaire pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge

La DMLA survient fréquemment chez les personnes âgées, généralement après 50 ans, en raison d’un amincissement progressif de la macula ou même en raison d’une croissance anormale des vaisseaux sanguins sous la rétine.

Stem Rx Bioscience Solutions Pvt Ltd, basée à Navi Mumbai, a réussi à restaurer la vue d’un homme de 58 ans atteint de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) par thérapie cellulaire.

La perte de vision causée par la DMLA peut être restaurée en utilisant les propres cellules souches du patient pour réparer les tissus endommagés et guérir la maladie.

« La perte de vision a un impact énorme sur la vie d’une personne, mais bon nombre des troubles qui causent la cécité sont actuellement difficiles ou impossibles à traiter », a déclaré le Dr Pradeep Mahajan, chercheur en médecine régénérative, StemRx Bioscience Solutions Pvt. Ltd., Bombay.

La DMLA est une affection qui affecte la vision centrale. Il affecte la macula, qui est le tissu sensible à la lumière à l’arrière de l’œil, en raison duquel la capacité de voir clairement les objets qui sont tout droit est affectée. La DMLA survient fréquemment chez les personnes âgées, généralement après 50 ans, en raison d’un amincissement progressif de la macula ou même en raison d’une croissance anormale des vaisseaux sanguins sous la rétine.

Le patient, Shyam Karanje, a reçu un diagnostic de cataracte en octobre 2015. Peu d’autres investigations ont révélé qu’il y avait une croissance anormale de la membrane dans son œil droit, ce qui signifie qu’il avait de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux qui se développaient dans son œil. Ainsi, il a finalement reçu un diagnostic de DMLA et c’était la raison de sa diminution de la vision. Malgré de multiples injections d’un médicament pour arrêter la croissance des vaisseaux sanguins et prévenir les fuites, il n’a obtenu aucune amélioration. On lui a par la suite conseillé un type de thérapie au laser et finalement une intervention chirurgicale, mais il a été informé que le succès des procédures pour restaurer sa vision était imprévisible. Karanje a perdu près de 75 % de sa vision depuis le diagnostic.

Le Dr Mahajan a expliqué : « Après avoir étudié l’histoire du patient, nous avons décidé d’administrer localement des cellules via des gouttes oculaires. Nous avons prévu 3 à 4 séances de traitement, chaque séance d’une durée de 3 jours. Les flacons de cellules souches étaient régulièrement fournis au patient pour poursuivre le traitement. Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale. Le patient a reçu l’ordre d’utiliser les cellules comme gouttes pour les yeux. Les nutraceutiques ont été conseillés pour les soins de soutien.

Il a ajouté : « La thérapie cellulaire fournit de nouvelles cellules spécialisées saines et initie la guérison et le remplacement des cellules endommagées de l’œil. Les cellules souches ont plusieurs autres fonctions grâce auxquelles elles maintiennent l’homéostasie ou l’équilibre dans différents organes, y compris l’œil. Normalement, les cellules souches de l’œil (et d’autres organes) se renouvellent périodiquement et génèrent de nouvelles cellules ; cependant, avec l’âge, cette production ralentit. De plus, des affections coexistantes telles que le diabète ou toute affection liée aux vaisseaux sanguins peuvent affecter davantage les fonctions normales des cellules souches. Ainsi, des conditions telles que la DMLA se produisent.

Par conséquent, fournir des cellules saines aidera à régénérer les tissus perdus et à créer un environnement sain dans l’œil qui aide à retrouver les fonctions/la vision perdues.

Après avoir terminé toutes les séances du traitement, le patient a déclaré : « J’avais des problèmes dans l’exécution de mes activités quotidiennes en raison d’une mauvaise vue. Par exemple, en lisant, en regardant ou en cherchant des objets ménagers, en marchant, etc., j’étais incapable de voir clairement ce qui était devant moi. Pour cette raison, j’avais besoin d’aide pour plusieurs activités quotidiennes. Cependant, après le traitement, j’ai progressivement commencé à remarquer une amélioration de ma vision. Même les médecins étaient positifs sur les changements. Lors d’un contrôle, j’ai pu lire la première ligne du graphique, ce qui n’était pas possible avant.

Plus tard, un spécialiste de la rétine a également confirmé l’amélioration et suggéré un suivi de routine seul. Le patient a été informé qu’il n’avait besoin d’aucun autre traitement car son état est stable et sa vision s’améliore constamment.

