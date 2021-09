Step Up: 5 raisons pour lesquelles la série de films de danse me manque

Mais Step Up était comme la fusion parfaite de ces deux idées, et c’est à peu près devenu la série de danse de facto de cette période. Il suffit de penser que la plupart des films de danse étaient terminés, ou avaient une suite directe sur DVD comme Save the Last Dance 2 ou Stomp the Yard: Homecoming. Mais je dirais que Step Up est à peu près le point de référence pour tous les autres films de danse. À tel point que vous pourriez même dire, oh, c’est comme Step Up mais sur un campus universitaire. Ou, c’est comme Step Up, mais avec des pom-pom girls. C’est à quel point Step Up a pris de l’ampleur dans les années 2000, et c’est vraiment dommage que nous n’ayons pas eu de nouveau film depuis 2014. Je veux dire, allez, les gens ! Ramenez la danse au cinéma ! Je veux mon Step Up 666 : Dance, Lucifer, Dance ! Ça pourrait arriver!