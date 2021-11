Steph Curry a célébré un poignard 3 en se moquant de l’arbitre qui lui a donné un T

Si les Clippers de Los Angeles avaient eu le choix en la matière, ils auraient probablement préféré ne pas voir Stephen Curry commettre une faute technique lors du match de dimanche au Staples Center. Après tout, les Clippers ont payé pour cela.

Curry a été réchauffé au quatrième quart après avoir été appelé pour une faute offensive et n’a pas tiré de faute plus tard lors d’une tentative de lay-up. Il était prêt à se disputer à propos de ce non-appel et a eu la chance d’avoir juste cette faute technique.

Cela a fait une énorme différence parce que Angry Steph a apparemment éliminé sa frustration sur les Clippers et a mis le jeu de côté dans le processus.

STEPHEN CURRY EST UN HOMME FOU pic.twitter.com/w1t3zqKnBV – Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 28 novembre 2021

Plus tard dans le quart, Curry a battu son troisième 3 consécutif, et il était absolument excité alors que les Clippers ont appelé un temps mort. Mais gardez un œil sur la façon dont Steph a célébré le coup de poignard.

Il fit un geste moqueur de faute technique. Ouais, ce T était toujours dans sa tête quatre minutes plus tard.

Steph a fait le pitre à l’arbitre qui l’avait fait monter plus tôt après avoir fait son 3e trois de suite 😭😭😭 pic.twitter.com/fhLHTK49Jg – Antonin (@antonin_org) 28 novembre 2021

Curry finirait par marquer 33 points (7 sur 13 sur 3) dans la victoire 105-90. Ne le mettez pas en colère.