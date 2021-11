Steph Curry a raillé l’arbitre qui lui a infligé une faute technique avec une célébration « T »

Stephen Curry remporterait son troisième prix NBA MVP si la saison se terminait aujourd’hui. Curry a ses Golden State Warriors pour un meilleur départ de la ligue 18-2, et il est sur le point de battre son propre record de trois points au cours d’une saison qu’il a reculée en 2016. Curry a eu un autre moment déterminant dans son incroyable saison alors que les Warriors battaient les Clippers de Los Angeles, 105-90, dimanche après-midi à LA.

Curry a terminé avec 33 points, six passes décisives et six interceptions dans la victoire tout en effectuant 7 des 13 tentatives depuis la ligne des trois points. Il est devenu le joueur le plus rapide à avoir atteint 100 tirs à trois points en une saison lors de la victoire. Bien qu’être incroyable et frapper une tonne de trois n’est pas nouveau pour Curry, devenir un arbitre l’est. C’est ce qui s’est passé lorsque les Warriors ont clôturé le match.

Au début du quatrième quart, Curry a attrapé le ballon en transition et a été écrasé par l’ailier des Clippers Terance Mann lors d’une tentative de layup. Les arbitres ont statué que Mann avait fait sortir le ballon des limites, mais ils n’ont pas donné à Curry l’appel injurieux qu’il recherchait. Il a explosé à l’arbitre et a été sanctionné d’une faute technique pour son éclat.

Vous ne voulez pas mettre Steph Curry en colère. Au cours des minutes suivantes, les Clippers ont appris cette leçon à la dure.

Tout d’abord, Curry a frappé une bombe de 33 pieds avec une double action de traînée depuis le milieu du sol. Deux possessions plus tard, Curry a rejeté un écran sur un crossover derrière le dos et en a déchiré trois autres. Lors de la possession suivante, Curry a fait courir le ballon sur le côté gauche du sol et a arraché un autre pointeur à trois points. Ensuite, il a jeté un regard noir à l’arbitre qui l’avait fait remonter plus tôt dans le quart et lui a fait le geste technique d’appel de faute.

Pour répondre à quelques questions :

Oui, Curry a définitivement été victime d’une faute de Mann plus tôt dans le quart et méritait un appel. Nous regardons vraiment l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue encore au sommet de sa carrière, même à l’âge de 33 ans.

Les Warriors ressemblent déjà à la meilleure équipe de la NBA, et ils n’ont même pas encore Klay Thompson de retour. Cela s’annonce comme une saison vintage de Golden State à tous points de vue. Cela commence avec Steph faisant des choses Steph. Ne le mettez pas en colère.