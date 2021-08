Steph Curry aux côtés de sa mère dans le divorce de ses parents

Récemment, il est apparu que Dell et Sonya Curry, les pères les plus célèbres de la NBA (Stephen Curry et Seth Curry sont ses enfants) avaient divorcé. Plus tard, il a également été rendu public que les deux s’accusaient mutuellement d’avoir triché. Le dernier que nous sachions, selon les coéquipiers de Yardbarker, c’est que Steph aurait été séparée de son père ces derniers mois :

“Steph a une relation spéciale avec sa mère et la soutient. Sa relation avec son père s’est refroidie. Elle est déçue qu’il ait parlé à la presse de problèmes familiaux. De plus, il ne croit pas aux accusations portées contre sa mère.”