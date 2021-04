Steph Curry Break pronostics met les guerriers à gagner

Que Guerriers Ils se battent pour entrer dans la lutte directe pour le titre, c’est un fait que beaucoup d’analystes ne comptent pas sur eux à cause des circonstances qu’ils ont, c’est aussi le cas. L’équipe n’a pas une seule fois de grandes aspirations James Wiseman, sa recrue de qualité recrutée cette année, accompagne Klay Thompson à l’infirmerie pour le reste de la saison, également avec un problème de genou, mais il va toujours fort. Les harangues de Curry à ses coéquipiers après que certains passages à tabac ont eu un effet sur eux et même sur lui, qui a pris au moins comme un défi personnel de placer la franchise dans un endroit où elle peut se battre avec les plus importants. La séquence sur laquelle ils sont maintenant est un test.

Les guerriers ont battu les Sixers par 96-107 deux jours après être tombé dans le jardin de Boston par les cheveux. S’ils avaient gagné là-bas, il y aurait eu six victoires consécutives. Ils ont éliminé des équipes comme le Jazz et les Bucks le mois dernier et hier soir, ils ont foiré la meilleure équipe de la Conférence Est jusqu’à présent cette saison. Curry, 49 points et un autre jour où il dépasse la barrière des 10 triples, il gagne tout honneur de chef militaire.

Il est juste de louer le Guerriers autant que de dire que, pour ce jeu, ils impliquent Kelly Oubre et devant ils se sont débarrassés de Tobias Harris et Ben Simmons. Joel Embiid était seul et ils l’ont bien réduit, le forçant à faire des lancers francs pour ajouter un point supplémentaire. Attitude extraordinaire en défense, comme celle qui a mis Toscano-Anderson hors du jeu pour ce match quand ils ont frappé la table des buteurs à Boston: au troisième quart, à quel point ils ont commencé à gagner la bataille, ils ont quitté l’équipe à quinze points de Philly.