Steph Curry surprend sa femme Ayesha avec une cérémonie de renouvellement de vœux de 10 ans .

Steph Curry a réussi la surprise d’une vie pour sa femme Ayesha. L’influenceuse de style de vie, restauratrice et auteure s’est rendue sur Instagram lundi pour partager que son mari de la NBA l’avait surprise avec une cérémonie de renouvellement de vœux pour leur 10e anniversaire de mariage.

“Il y a quelques semaines @stephencurry30 m’a surpris avec la plus belle cérémonie de renouvellement de vœux”, a-t-elle légendé une photo d’elle, Steph, et de leurs trois enfants lors de la cérémonie surprise. “Il a même choisi ma robe pour moi et l’a fait attendre . Notre grande fille Riley a officié et Ryan et Canon m’ont promené dans l’herbe de notre arrière-cour. C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé mais dont je ne savais pas qu’il pouvait être possible de cette façon. Un moment que je n’oublierai jamais. Je vous aime.”

Le couple s’est marié pour la première fois le 30 juillet 2011, deux ans après que Steph a été repêché dans la NBA. Ils se sont rencontrés près d’une décennie plus tôt dans une église de Caroline du Nord et se sont reconnectés pendant qu’Ayesha poursuivait sa carrière d’actrice à Hollywood et que Stephen était dans la région en visite pour une cérémonie de remise de prix.

Ils ont commencé à sortir ensemble et Ayesha est retournée en Caroline du Nord pour être proche de lui pendant qu’il jouait au basket-ball au Davidson College.

Alors que Steph progressait pour devenir le meilleur joueur des Golden State Warriors, Ayesha a trouvé son propre succès en tant qu’influenceuse de style de vie et de bien-être. Elle est devenue populaire grâce à une chaîne YouTube consacrée à sa vie de mère et d’épouse. Elle a partagé des recettes populaires, des astuces parentales et d’autres conseils de style de vie.

Ayesha Curry et Stephen Curry assistent au gala du Met 2021 Celebrating In America : A Lexicon Of Fashion au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Mike Coppola/.)

La famille Curry a gagné encore plus de reconnaissance grâce à sa fille aînée Riley, 9 ans, qui a souvent volé la vedette aux conférences de presse avec son esprit et son charme. À partir de là, les fans ont continué à suivre leur famille grandissante avec l’ajout de deux autres enfants: fille Ryan, 6 ans et fils, Canon, 3.

Maintenant, Ayesha a sa propre marque. Elle a une gamme d’ustensiles de cuisine disponible à l’achat chez les détaillants, y compris Macy’s. Elle a également publié deux livres de cuisine : The Seasoned Life : Food, Family, Faith, and the Joy of Eating Well et The Full Plate : Flavour-Filled, Easy Recipes for Families with No Time and Beaucoup to Do. La maman de trois enfants est également copropriétaire du restaurant International Smoke Del Mar, qui a fermé temporairement en raison de COVID-19 mais a continué à prendre des commandes à emporter.

Quant à ce qui fait que leur mariage fonctionne, Ayesha a précédemment déclaré à Hello Giggles que les rendez-vous amoureux ne sont pas négociables.

« Nous donner la priorité et nous assurer que nous prenons le temps de sortir ensemble et les uns pour les autres. Cela a été très important, aussi difficile que cela puisse être », a-t-elle déclaré.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !