Steph en tant que MVP?, le joueur d’impact Tyrese Maxey et les prétendants finaux

Verno et KOC discutent de la performance de Steph cette saison alors qu’il est en moyenne à 42% de la ligne des 3 points et a obtenu le soutien du MVP (1:09). Ensuite, ils abordent les 76ers, du prometteur Tyrese Maxey à un autre avancement dans la saga Ben Simmons alors que Daryl Morey déclare qu’il y a 30 joueurs contre lesquels il échangerait Simmons (11:16). Ensuite, ils parlent des dirigeants de la ligue formant potentiellement une association (27:12) et pèsent sur les prétendants potentiels aux finales (39:56). Ensuite, ils terminent les choses avec les mises à jour de Zion Williamson et Klay Thompson, et les réflexions de Crypto.com Arena.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Productrice associée : Erika Cervantes