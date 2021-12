Steph entre dans l’histoire au MSG

JJ commence par récapituler la soirée historique de Steph Curry et une autre défaite des Knicks (01:08) avant d’atteindre les Giants en ramenant potentiellement Joe Judge pour une autre saison (06:55). Ensuite, il est rejoint par Kim Jones du réseau NFL pour parler de ce à quoi s’attendre pour les Giants pendant l’intersaison, du développement des Jets et de Zach Wilson et des chances des Bills dans l’AFC Est (13:35). Ensuite, il réagit à une autre série de Ask Me Anything (41:28) avant de terminer l’édition de cette semaine de Trivia Q&A With JJ (62:21).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Kim Jones

Producteur : Stefan Anderson

