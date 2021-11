Steph imparable, l’effondrement des scores de Harden, le départ à chaud de Chicago et le coup bas de Jokic

Photo de Noah Graham/NBAE via .

Verno et KOC discutent également des rumeurs commerciales autour de Ben Simmons et Jaylen Brown et de la résurgence de Carmelo Anthony en tant que joueur de rôle

Verno et KOC commencent par discuter du départ 7-3 des Bulls et à quel point il est rare que de nouveaux alignements sortent des portes comme ça. Ensuite, les gars parlent d’une autre énorme performance de Stephen Curry et pourquoi il semble que Golden State pourrait retrouver son ancienne gloire cette saison (20:43). De plus, les gars réagissent aux changements de règles affectant James Harden et Trae Young, les rumeurs commerciales autour de Ben Simmons et Jaylen Brown (50:53), la résurgence de Carmelo Anthony en tant que joueur de rôle, et bien plus encore.

Hôtes : Chris Vernon, Kevin O’Connor

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple