Steph se confie à Liz à propos de sa relation troublée avec Mike dans un clip exclusif

La star de I Love a Mama’s Boy, Stephanie, n’aurait jamais pensé se confier à la mère de son petit-ami Mike. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de dimanche de la série TLC, Liz et Steph ont le cœur à cœur qu’ils n’avaient jamais prévu lorsque Liz se présente à leur condo après une grosse bagarre entre Steph et Mike.

Alors que Steph admet qu’il est « incroyablement gênant » d’être seule avec sa future belle-mère potentielle pour la première fois, elle ne peut pas retenir ses émotions lorsqu’on lui demande ce qui s’est passé par une curieuse Liz. « C’est comme à chaque fois que j’essaie et que je lui parle de l’avenir – nous nous fiancerons peut-être, n’importe quoi – il panique en quelque sorte, me prend d’assaut », admet Steph. « Et je peux juste dire qu’au cours des deux derniers mois, il ne ressent plus la même chose pour moi qu’avant. »

Liz demande si elle en a parlé avec Mike, mais Steph dit qu’à chaque fois qu’elle en parle, ils se lancent dans une « grande bagarre », ce qui vient de se passer avant que Liz ne s’en aille à l’improviste. Steph dit à la caméra que même si elle ne dirait normalement pas à Liz des problèmes de sa relation, « elle est arrivée au mauvais moment et je lui ai tout raconté ».

Steph continue que Mike a fait croire qu’ils seraient fiancés l’année prochaine, mais elle s’est rendu compte qu’il disait cela depuis trois ans. « Maintenant, j’ai l’impression qu’il a ce condo pour rester plus près de toi – pour te prouver qu’il va être un bon fils et rester proche de sa famille », dit-elle à Liz. « Mais c’est comme, qu’est-ce que tu fais pour prouver que tu es engagé envers moi ? Parce que je pensais que cet appartement était ça. »

Liz reconnaît que Stéphanie est « mise en deuxième position » et que maintenant Mike devrait savoir si c’est elle, bien qu’il ait encouragé son fils plus tôt à ne pas poser la question. Elle dit à Steph que parce que Mike a de nouvelles opportunités au travail, « d’autres choses pourraient être mises de côté », ajoutant à la caméra que même si son fils n’est peut-être pas « un enfant en colère », il est le « type d’enfant » qui se concentre sur une chose et peut « se fâcher un peu » contre les gens qui essaient de « le retenir ».

« J’essaie d’être patient, mais j’ai aussi des rêves et des objectifs pour moi-même », a déclaré Steph à Liz. « Et c’est juste triste parce que comme je l’ai dit, je pensais que nous serions même mariés maintenant. Maintenant, j’ai l’impression que nous essayons juste de voir s’il y a quelque chose. » Leur relation n’a pas été facilitée par Liz, reconnaît Steph à la caméra, alors qu’elle essaie de « faire éclater la relation » en partant de la conviction que personne n’est assez bien pour son fils. « Ça fait mal », dit-elle. « On a littéralement l’impression que nous sommes sur le point de rompre. » I Love a Mama’s Boy est diffusé le dimanche à 22 h HE sur TLC.