Stéphane Rinderknech discute du leadership à l’ère de l’agilité – WWD

Stéphane Rinderknech a fait ses preuves. L’exécutif a commencé à diriger L’Oréal USA en janvier 2020 et huit semaines plus tard — boum ! — la crise du coronavirus a frappé.

“L’année dernière a été cette tempête parfaite, où vous entrez dans ce travail, vous ne connaissez même pas les gens – les dirigeants autour de vous, les employés – vous n’avez pas eu le temps de construire ces connexions, ces relations et cette confiance qui sont nécessaires quand vous devez manœuvrer un si gros bateau à travers ce genre de tempête », a-t-il déclaré, s’adressant à Jenny B. Fine, rédactrice en chef, beauté, chez WWD and Beauty Inc. « Donc, vous en apprenez vraiment beaucoup sur vous-même.

Cela incluait de trouver un sentiment de calme.

“Le plus important était de faire face à la réalité de la situation”, a déclaré Rinderknech, expliquant qu’il était indispensable d’être réel sur les circonstances, tout en apportant réconfort et confiance aux équipes.

« Aussi petit à petit [making] l’inconnu familier à tous ceux qui vous entourent », a poursuivi l’exécutif, qui y est parvenu en tissant des liens virtuellement. (Ce n’est pas une mince affaire, même dans des conditions même normales.)

Construire une direction stratégique pour l’entreprise, qu’il a appelé un « cadre », était également impératif, et qu’il a créé avec le leadership mondial de L’Oréal. La structure impliquait de nombreux éléments, notamment la communication, l’indication d’orientations et un point de référence. Cela a également été l’occasion de nouer des relations avec des collègues. « Cela m’a également appris la nécessité de se connecter, de se connecter et de se connecter », a déclaré Rinderknech. “Et le besoin d’écouter, d’écouter et d’écouter.”

Pendant la crise, il a été essentiel d’être conscient des émotions des gens et d’écouter leurs commentaires, puis d’essayer de s’assurer que le cadre s’adapte à tout type de situation et à chaque employé, afin que chacun se sente libre d’y évoluer.

“Cela m’a apporté une certaine maturité en tant que leader”, a-t-il déclaré à propos de toute l’expérience. « En tant que leader, il est important d’apporter cette inspiration, cette vision, cette mission et cette direction… et de créer une sorte de confiance au sein de l’organisation. »

Trouver le bon équilibre entre empathie et autorité a également été primordial.

“J’y ai toujours pensé, tous les jours”, a déclaré Rinderknech.

Il a qualifié 2020 de véritable test de résistance pour l’organisation et le cadre stratégique qu’ils avaient définis, ce qui s’est avéré correct. L’exécutif l’a décrit comme impliquant « l’établissement des relations de consommation les plus qualitatives, [setting] créer un état d’esprit de confiance et de collaboration au sein de l’organisation, et [developing] un engagement ferme envers le monde, la planète, les employés et des sujets tels que la justice sociale.

La justice sociale et la durabilité environnementale ont été des problèmes très difficiles l’année dernière aux États-Unis, en particulier avec le nouveau mouvement de justice sociale déclenché par le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis et des événements météorologiques extrêmes tels que des ouragans et des incendies records dans l’ouest.

« Cela nous a rappelé que nous ne pouvons plus jouer avec les limites de la planète », a-t-il déclaré.

Sur le plan du développement durable, l’entreprise a présenté L’Oréal pour l’avenir au niveau mondial en juin dernier. Sur le front de la justice sociale, L’Oréal USA a mis en place un conseil consultatif sur la diversité et l’inclusion ; des cercles d’écoute avec des employés pour comprendre les sentiments des personnes de différentes communautés et voir comment y répondre au mieux, ainsi qu’un fonds de beauté inclusif, qui, selon Rinderknech, avait reçu des milliers de candidatures.

Il y a également eu d’autres priorités, comme la révolution de la consommation accélérée par la pandémie de COVID-19.

“Je dis toujours aux équipes de suivre les consommateurs”, de ne pas imposer un agenda précis, a déclaré Rinderknech.

Cela incluait la suite de leur migration en ligne alors que les magasins physiques fermaient leurs portes.

« Nous étions tout à fait prêts à accélérer le commerce électronique », a-t-il déclaré. Dans ce canal de vente au détail, l’activité de L’Oréal USA a doublé l’année dernière et a augmenté de 67% au premier trimestre 2021. Mais aussi réussi que soit le numérique, Rinderknech adopte une approche holistique plutôt qu’une focalisation sur le canal.

« Nous devons être là où sont les consommateurs – et les consommateurs sont partout », a-t-il déclaré. « Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous apportons cette expérience unique, cette éducation au consommateur ? »

Alors que les gens reviennent dans les magasins de détail physiques, l’expérience hors ligne plus en ligne ou « o-plus-o » est la clé.

Suivre les consommateurs tout au long de leur parcours décisionnel est l’objectif de chaque employé de L’Oréal travaillant dans chaque service.

« Comment pouvons-nous procéder de manière transparente et [make it as aspirational] possible?” dit Rinderknech. « Il a de nombreuses dimensions, mais il s’agit d’abord du consommateur. L’obsession du consommateur est un état d’esprit… et elle ne fera que grandir dans les mois et les années à venir.

Rinderknech, qui a dirigé l’activité de L’Oréal en Chine de 2016 à 2019, considère les marchés de la beauté américain et chinois comme ayant deux points communs entre eux.

“C’est la vitesse à l’échelle, ou l’échelle à la vitesse – c’est un peu la poule et l’œuf”, a-t-il déclaré. “Dans ces grands pays, qui sont des pays continents, avec un si grand nombre de consommateurs, vous devez rechercher le point de basculement qui vous amène vraiment à un niveau où les gros grossissent.”

Rinderknech a déclaré dans un grand marché « il s’agit d’être en mesure de saisir ces comportements et tendances des consommateurs, et de monter sur cette vague qui va vous élever à des niveaux sans précédent.

« Il faut toute l’organisation pour soutenir cette vision et cette mission », a-t-il déclaré. “C’est très excitant.”

Rinderknech ressent fortement l’esprit d’équipe aux États-Unis et vise à faire gagner tout le monde, puis à célébrer ensemble.

Le maquillage est le segment de produits qui a été le plus durement touché par la pandémie, mais il a noté aux États-Unis, alors que le pays rouvre, que la catégorie est presque revenue aux niveaux de 2019.

« Nous avons eu de belles innovations cette année, avec le mascara Maybelline Sky High, par exemple », a-t-il poursuivi. « C’est le plus gros mascara [launch] jamais dans l’histoire de la marque.

Rinderknech a attribué le succès à un mélange enivrant d’éléments, notamment un produit doté d’une innovation unique, comme la brosse Flex Tower et la formule lavable à l’extrait de bambou.

“En plus de cela, vous bénéficiez d’un écosystème social fantastique qui le fait atteindre le ciel”, a-t-il déclaré.

