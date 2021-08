Stephanie Davison, fiancée de 90 jours, conclut un accord avec l’État du Michigan à la suite de réclamations concernant COVID-19

Comme indiqué précédemment, Stephanie Davison a d’abord eu des ennuis pour ses réclamations après qu’elle est apparue dans le programme WoodTV EightWest basé au Michigan en mars et a fait des affirmations douteuses sur les avantages des injections d’Ipamorelin et de Sermorelin. Plus précisément, Davison a allégué que bien qu’elle ait été vaccinée, elle n’a jamais attrapé COVID-19 et des professionnels de la santé lui avaient apparemment dit que c’était “probablement dû à l’Ipamorelin/Sermorelin”. Cette évolution récente fermera vraisemblablement la porte à ces revendications et permettra aux deux parties de clore l’affaire.