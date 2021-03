Stephanie Frappart devient la première femme à arbitrer un match de qualification pour la Coupe du monde masculin alors que les Pays-Bas battent la Lettonie

Stephanie Frappart a atteint un autre jalon historique en devenant la première femme à arbitrer un match de qualification pour la Coupe du monde masculin.

Le joueur de 37 ans a arbitré samedi la victoire 2-0 des Pays-Bas contre la Lettonie.

.

Frappart est l’un des arbitres les plus respectés du football

Les buts de Steven Berghuis et Luuk de Jong ont permis aux Pays-Bas de rebondir après leur première défaite en qualifications pour la Coupe du monde 2022 contre la Turquie trois jours plus tôt.

Ce fut une soirée simple pour Frappart, qui a brandi des cartons jaunes à Kriss Karklins, Janis Ikaunieks, Daley Blind et De Jong.

Frappart a l’habitude de faire l’histoire.

L’officiel d’origine française est devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions lorsque la Juventus a battu le Dynamo Kiev 3-0 en décembre dernier.

Les autres réalisations historiques et inédites de Frappart incluent l’arbitrage du choc de la Super Coupe 2019 entre Liverpool et Chelsea et l’arbitrage d’un match de Ligue 1 la même année.

.

Frappart continue de marquer l’histoire en tant qu’arbitre

Kateryna Monzul suivra l’exemple de sa collègue lorsqu’elle arbitrera dimanche un match de qualification pour la Coupe du monde masculin entre l’Autriche et les îles Féroé.

Pierluigi Collina, considéré comme l’un des plus grands arbitres au monde, a félicité Frappart et Monzul pour les progrès qu’ils ont réalisés dans le football.

Il a déclaré: «Bien qu’ils aient déjà eu quelques matches dans des compétitions masculines importantes à leur actif, arbitrer un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois est spécial et dont il faut être très fier.

«Ils ont travaillé très dur ces dernières années et ces nominations sont une reconnaissance du bon travail qu’elles ont accompli.»