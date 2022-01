Stephanie Matto, fiancée de 90 jours, offre un pot de pet à cette célébrité

Cela aura probablement Keanu préfet en disant : « Whoa ! » encore une fois.

90 Day Fiancé star et influenceur Stéphanie Matto, qui depuis des mois vend ses pets en bocaux, dit qu’elle aimerait bien envoyer un échantillon gratuit à l’acteur.

« D’accord, j’y ai beaucoup réfléchi et la seule personne à qui j’aimerais donner un pot de pet gratuit est Keanu Reeves », a déclaré le YouTuber à E! News dans une interview exclusive. « Je suis juste amoureuse de lui. »

Le mois dernier, les gens ont eu vent des ventes puantes de 90 Day Fiancé: The Single Life star lorsqu’elle a publié une vidéo TikTok intitulée « Jour dans la vie d’une fille qui vend ses pets dans un bocal! »

Mais la « fartrepreneur » autoproclamée basée au Connecticut, qui facture au moins 500 $ le pot et prétend avoir gagné plus de 200 000 $, a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital avec ce qu’elle pensait être des symptômes d’une crise cardiaque. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un excès de gaz causé par son régime composé de haricots, de fromage, de soupe aux choux, de muffins protéinés, de shakes et d’œufs. Elle a déclaré que les médecins lui avaient conseillé de changer ses habitudes alimentaires et de prendre un coupe-gaz.