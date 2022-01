Stephanie Matto, fiancée de 90 jours, prend sa retraite de l’entreprise Fart Jar

Pot-de-vin « 90 jours » PS5, lave-pieds « RHOM » et Tyra vs. Twitter

Elle qui l’a senti, l’a traité.

Ces derniers mois, la star de 90 Day Fiancé Stéphanie Matto est devenue une star inattendue de TikTok après avoir documenté son activité non conventionnelle : vendre des pots de ses pets.

Selon une vidéo TikTok, la star de télé-réalité de TLC gagne parfois 45 000 $ en une semaine grâce à son concert malodorant. Mais après une récente crise de santé, Stéphanie modifie son plan d’affaires.

Dans une interview avec l’agence de recherche de contenu Jam Press, Stéphanie a parlé de sa récente hospitalisation qui, selon elle, était le résultat de son régime régulier de haricots et d’œufs générateurs de gaz.

« Je pensais que j’avais un accident vasculaire cérébral et que c’était mes derniers moments. J’en faisais trop », a-t-elle déclaré au journal via le New York Post. « Il a été clairement indiqué que ce que je vivais n’était pas un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, mais des douleurs de gaz très intenses. On m’a conseillé de modifier mon alimentation et de prendre un médicament anti-gaz, ce qui a effectivement mis fin à mon activité. »