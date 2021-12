Stephanie McMahon fait le point sur le retour de Ronda Rousey à la WWE

Ronda Rousey n’est pas apparue à la télévision de la WWE depuis plus de deux ans, et les fans se demandent quand elle reviendra. Actuellement, Rousey profite de son temps en tant que mère, mais son nom a été révélé en ce qui concerne les gros retours. La personnalité de la WWE et chef de la marque Stepanie McMahon a récemment parlé de Rousey lors d’un événement de la Marche des dix sous et a déclaré que la porte était toujours ouverte pour son retour.

« Il n’y a pas de mise à jour officielle sur son retour, mais elle est toujours la bienvenue pour revenir, tant qu’elle reste loin de moi », a déclaré McMahon, selon Comicbook.com. En avril, Rousey a parlé de son retour à la WWE et a déclaré que cela pourrait arriver. Cependant, elle n’est pas pressée de remonter sur le ring.

« Je ne sais pas. Quand j’en ai envie », a déclaré Rousey sur Table Talk à l’époque. « Finalement, quand j’en ai envie. Je ne sais pas. » Dans la même interview, Rousey a expliqué avec qui elle aimait travailler à la WWE. « Compte tenu du fait que nous n’avons jamais travaillé ensemble auparavant et que nous avons eu un jour et demi pour tout mettre en place, je pense vraiment que moi et Charlotte [Flair] avait beaucoup de bonne chimie, mais Nattie (Natalya), nous avons eu moins de temps. C’était mon premier match à la volée, et j’ai littéralement pleuré pendant le match parce que j’avais tellement peur », a déclaré Rousey. « Nous en avons simplement fait une partie de l’histoire. Le fait que nous ayons pu faire le match au fur et à mesure, je pense que nous avions vraiment une chimie particulière. J’aimerais vraiment avoir un match auquel nous ne nous sommes pas vraiment préparés. »

Rousey a eu un impact énorme en peu de temps à la WWE. Elle a remporté le Raw Women’s Championship et a fait partie de l’événement principal de WrestleMania 35 avec Charlotte Flair et Becky Lynch, faisant des trois les premières femmes à participer à la plus grande émission à la carte de la WWE. Rousey a également travaillé avec les Bella Twins, Natalya, Sasha Banks, Alexa Bliss et Nia Jax.

Lors d’un précédent stream de jeu. Rousey a révélé qu’elle parlait toujours à McMahon. Elle a déclaré: « En fait, je reste en contact avec Steph parce qu’elle est adorable et nous nous envoyons des photos de bébé. » Rousey a également adressé ses meilleurs vœux à Triple H qui a récemment subi une opération cardiaque. »