Stephanie Ruhle exhorte les démocrates à « vendre » la victoire économique

MSNBC Nicolle Wallace a posé la question que tout le monde se pose depuis les défaites électorales de mardi : où vont les démocrates à partir d’ici ? Et le correspondant commercial principal de MSNBC Stéphanie Ruhle a pris la question comme une occasion d’encourager le parti démocrate à utiliser la victoire du rapport sur l’emploi à son avantage à l’avenir.

Wallace a commencé le segment en soulignant le succès économique de l’administration Biden ce mois-ci. Les États-Unis « ont ajouté 531 000 emplois au mois d’octobre », a déclaré Wallace. « C’est un nombre plus élevé que prévu. »

« Je pensais aux progrès de son programme et je me demandais si ce serait mieux pour les démocrates si le jour des élections était mardi prochain », a demandé Wallace à Ruhle.

« Ce serait peut-être mieux si les démocrates réalisaient qu’il s’agit d’une opportunité de marque », a répondu Ruhle, « Vendez-le. »

Ruhle a poursuivi, invoquant ce qu’elle pense que l’ancien président Donald Trump aurait fait dans le même scénario.

« Si Donald Trump avait 1/8 des victoires que Biden a aujourd’hui, il aurait une conférence de presse toute la journée, une soirée disco dans le bureau ovale et un défilé demain », a déclaré Ruhle.

« Un défilé militaire, en plus », a sonné Wallace, alors qu’elle gloussait à la déclaration de Ruhle.

« Je sais que vous vous souvenez il y a un an et demi, Nicolle, nous étions à l’arrêt dans une pandémie mondiale, peut-être confrontés à une récession mondiale », a poursuivi Ruhle. « Maintenant, nous sommes clairement dans une reprise économique, et je ne peux pas comprendre pourquoi les démocrates ne font pas un travail plus agressif en le vendant et en le célébrant. »

Ruhle a approfondi la stratégie du parti démocrate en racontant une expérience récente avec un responsable démocrate. « J’ai dit ‘boum, regarde où est le Dow Jones’ et il m’a dit ‘eh bien, ce n’est pas vraiment notre marque.' »

« Pourquoi pas? » », a-t-elle demandé à voix haute : « Pourquoi devons-nous continuer à penser que le marché boursier est réservé aux riches titans de Wall Street ? »

« Bien que nous ne soyons évidemment pas sortis du bois, nous sommes à la veille d’éventuellement adopter une législation… qui va créer de manière significative des bases économiques plus solides pour tous les Américains », a déclaré Ruhle.

Ruhle a conclu en ajoutant: « Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point les riches se portent bien parce que c’est la fête du boomtown. »

« Nous sommes dans une bonne position, économiquement. »

Regardez ci-dessus via MSNBC.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com