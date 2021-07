Stephanie Ruhle fait craquer U alors que Scott Galloway rôtit le vol spatial de Jeff Bezos ⋆ 10z viral

ancre MSNBC Stéphanie Ruhle a défendu mercredi les riches qui vont dans l’espace, un jour après le premier et réussi vol spatial habité de Blue Origin qui comprenait son fondateur, Jeff Bezos, et trois autres personnes.

Sur les rapports de Stephanie Ruhle, professeur à la Stern School of Business de l’Université de New York Scott Galloway a décrié le tourisme spatial comme n’ayant “absolument aucun sens” et étant “dangereux” et “cher” car “le marché est très petit”.

Galloway a reconnu qu’« il y a ici un avantage public-privé », car « la NASA et le Pentagone ont maintenant des soumissionnaires supplémentaires pour que les gens mettent des choses dans l’espace ».

Cependant, a déclaré Galloway, “Mais plus que tout, je pense que cela reflète en quelque sorte un changement dans nos valeurs. Le budget total de la NASA est de 22 milliards de dollars. Jeff Bezos a ajouté 100 milliards de dollars à sa fortune au cours des dix dernières années et a payé un taux d’imposition d’environ 1%.

« Donc, essentiellement, nous avons décidé d’élire des dirigeants qui ont dit que nous ne voulions pas financer la NASA, nous voulons trouver des gens qui font des choses incroyables ici sur Terre et les rendre responsables de nous emmener vers la prochaine frontière. Franchement, je n’ai jamais rien vu sur lequel tant de gens se sont mis à l’écoute et qui aient autant de mépris pour cela », a-t-il poursuivi. « Et je me rends compte que j’ai l’air cynique et que je suis assis sur les rives de l’Espagne en train d’être cynique. Mais je ne sais pas, ça me met mal à l’aise. Je serais curieux d’avoir votre avis étant donné que vous y étiez en fait.

En réponse, Ruhle a défendu la mission Blue Origin.

« Je veux dire, je suppose que j’ai un peu envie de dédain, pourquoi ? On s’en fout? C’est l’argent de Jeff Bezos. Si des gens vraiment, vraiment riches veulent débourser des centaines de millions de dollars pour leurs voyages de vanité dans l’espace, qu’est-ce que cela m’importe ? C’est plus pour les affaires », a-t-elle déclaré.

Ruhle a ensuite déclaré que la ville texane de Van Horn, où le vol a été lancé et atterri, “pourrait certainement utiliser beaucoup plus d’affaires”.

“Cette ville dans laquelle j’étais dans le Texas rural, ils pourraient certainement utiliser beaucoup plus d’affaires. Allez brûler votre argent, les riches. Je m’en fiche”, a-t-elle déclaré. “Et si cela signifie que les entreprises font beaucoup de recherche et de développement qui aident ensuite notre gouvernement, allez-y.”

Galloway a répondu que Ruhle avait fait des “points justes”, mais a déclaré qu’il admirait ce qui s’était passé dans le passé pour les voyages spatiaux.

« Je suis nostalgique. Ainsi, la plus jeune personne dans l’espace était Sally Ride et c’était la fille d’un pasteur qui a obtenu un doctorat. en physique et appliqué à la NASA et était juste une personne inspirante. Et maintenant, la plus jeune personne dans l’espace est le fils de 18 ans d’un milliardaire néerlandais », a-t-il déclaré, se référant à Olivier Daemen, le fils du PDG de la société de capital-investissement néerlandaise Joes Daemen, qui a payé pour que son fils accompagne Bezos et son frère, Marc Bezos, et Wally Funk, qui est devenue la personne la plus âgée à voyager dans l’espace à l’âge de 82 ans après s’être vu refuser la possibilité d’aller dans l’espace il y a 60 ans en raison de son sexe.

Galloway a déclaré à tort que Ride était la plus jeune personne à aller dans l’espace. Alors que Ride était la plus jeune Américaine à le faire à 32 ans, en plus d’être la première Américaine, le titre de plus jeune de l’espace, avant Daemen, était Gherman Titov à l’âge de 25 ans en 1961. Galloway a également fait référence à tort à Joes Daemen en tant que milliardaire alors qu’on dit qu’il est millionnaire.

Galloway a exprimé son admiration pour Mae Jemison, qui fut la première femme noire à aller dans l’espace.

« Il s’agit d’un individu né en Alabama, titulaire d’une maîtrise en génie chimique, d’un diplôme de docteur en médecine, qui a utilisé ce diplôme pour aller au Libéria, a postulé deux fois à la NASA », a-t-il déclaré. « L’époque de Sally et Mae me manque. Ne pas envoyer des enfants du capital-investissement.

Ruhle est intervenu lorsque Galloway a déclaré « ne pas envoyer d’enfants en capital-investissement » avec « D’accord, Scott, mais oui ! Oui moi aussi.”

“Et c’est pourquoi Mae Jemison est honorée et sur notre télévision toute la journée et je n’ai jamais dit le nom de ce gamin de 18 ans et je ne le ferai plus jamais”, a déclaré Ruhle avec passion. « Alors, qui se soucie de ce que font ces riches ? N’avons-nous pas besoin de trouver un moyen de les enthousiasmer pour une course pour résoudre le changement climatique ? Ne pas seulement les enthousiasmer pour les petits garçons et leurs grosses fusées ? Ils veulent brûler leur argent, faites-le.

Galloway a répondu: «Mais ils ne brûlent pas seulement leur argent, ils brûlent notre attention. Je trouve juste un peu étrange et un peu étrange que nous ayons l’air d’être obsédés par une fusée qui monte presque jusqu’à la ligne Karman puis qui descend, alors qu’il y a 50 ans nous avons envoyé trois braves gens à 250 000 milles, essayé de les faire atterrir sur quelque chose qui tourne à plusieurs milliers de milles à l’heure, puis les ramène à la maison en toute sécurité, et nous essayons de positionner cela comme pour toute l’humanité. La ligne Karman est la frontière internationalement reconnue où commence l’espace, à 62 miles au-dessus du niveau moyen de la mer de la Terre.

“Je pense que cela aurait été beaucoup moins cher si M. Bezos avait pris une Corvette à plateau de thé jaune canari et s’était écrasé dans une clinique de prise de cheveux”, a-t-il poursuivi, faisant craquer Ruhle. « Je m’excuse d’avoir l’air très cynique ici. Je ne comprends pas quelle était la réussite.

Ruhle a terminé le segment en disant: «Pas nécessairement une réussite, mais c’était une chose extraordinaire d’un point de vue scientifique. Donnons à la NASA beaucoup plus d’argent et laissons le gouvernement le faire. »

