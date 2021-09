Stephen A. Smith a de nouveau trollé les Cowboys après sa défaite contre les Buccaneers

in

Stephen A. Smith déteste les Cowboys par-dessus tout.

L’hôte de First Take ne semble pas avoir d’allégeance en ce qui concerne les équipes de football. Nous l’avons vu soutenir les Giants, les Eagles, les Packers et une poignée d’autres équipes au fil des ans.

Mais une chose qu’il semble apprécier davantage que les équipes gagnantes, c’est que les Cowboys perdent réellement. Cela semble toujours être un bon moment pour lui. Chaque fois qu’ils perdent, Smith devient fou sur First Take le lendemain. C’est un peu ridicule, mais l’homme en fait une télévision fantastique.

Et après la défaite des Cowboys contre les Buccaneers jeudi à la suite d’un entraînement gagnant de Tom Brady, vous saviez simplement que Smith aurait beaucoup à dire le lendemain.

Il nous a fait savoir que ça allait être un épisode fantastique avec ce rire maniaque après le match. C’était fantastique.

HAHAHAHA pic.twitter.com/4vsJHckbL1 – Stephen A Smith (@stephenasmith) 10 septembre 2021

Cet homme a l’air d’être à moitié endormi et sait à peine ce qui se passe même en ce moment. Mais je vous parie qu’il connaissait le score de ce match une fois que le buzzer a atteint le triple 0.

Quel moment. Quel rire. Smith est sur le point de devenir fou sur ESPN. Je ne peux pas attendre.

Regardez notre émission de déballage de baskets, Livraison spéciale