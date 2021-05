Stephen A Smith appelle la carrière de Kwame Brown dans 8 Minute Rant avec Blooper Reel (Regarder) ⋆ .

Stephen A. Smith applaudit Kwame Brown dans Stephen A’s World d’ESPN+, le 27 mai 2021

* ESPN Stephen A Smith est le dernier à être entraîné dans l’orbite de Kwame Brown. Au cours de l’épisode de jeudi de son émission ESPN + “Stephen A.’s World”, Smith a d’abord clairement indiqué qu’il venait pour Brown “le joueur”, pas pour Brown “l’homme”.

Il a ensuite défendu les cibles de Brown – Gilbert Arenas, Matt Barnes, Dr Boyce Watkins, Charlamagne tha God et collègue ESPN Michel Wilbon – disant qu’ils critiquaient tous également les compétences de Brown sur le terrain, et non sa vie personnelle.

“La seule chose négative que quelqu’un ait jamais dite à propos de Kwame Brown, c’est qu’il ne pouvait pas jouer un coup de basket-ball”, a déclaré Smith au début de son segment. « Flash info ! Ce n’était pas un mensonge !

Cela dit, Smith a passé les 8 minutes et 45 secondes restantes à expliquer pourquoi l’ancien grand homme de la NBA était un déchet sur le terrain, sous la forme d’un blooper de passes et de ballons aériens de Brown joués sur un grand écran pendant une minute et 20 secondes.

“Vous faites plus d’attention pour vous-même en deux semaines à propos des gens personnellement que vous ne l’avez fait au cours de vos 13 ans de carrière”, a conclu Smith. « C’est à vous, mon frère. Maintenant, va fulminer et délirer tout ce que tu veux.

Regardez ci-dessous.

Comme indiqué précédemment, tout a commencé après qu’Arenas a parlé de Brown, son ancien coéquipier des Wizards, lors d’une apparition sur Barnes et celui de Stephen Jackson podcast Toute la fumée. Brown a contesté leur évaluation de lui en tant que buste au premier tour de la NBA et a applaudi avec une diffusion en direct YouTube de 75 minutes le 15 mai.

Dans les semaines qui ont suivi, Brown a appelé les membres des médias sportifs, y compris Wilbon, Jemele Hill, et Smith, affirmant qu’ils lui sont irrespectueux et ne le soutiennent pas comme au moins un homme noir qui a pourvu à sa famille. Brown s’en est pris à Smith en particulier avec une diatribe chargée de jurons sur Instagram dans laquelle il a invité la star d’ESPN à “me rencontrer à Seattle, où vous pouvez vous battre mutuellement”.