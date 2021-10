Stephen A Smith cite le privilège blanc dans le scandale de Jon Gruden

Jon Gruden a démissionné des Raiders de Las Vegas après que des courriels profondément offensants écrits par l’entraîneur aient été découverts. Selon ESPN Stephen A. Smith, les e-mails de Gruden font partie d’un problème plus vaste au sein de la NFL.

« C’est une grenade qui a été larguée sur la NFL et une implosion est sur le point d’avoir lieu », a déclaré Smith avant de comparer la culture de la NFL à celle de la NBA. « La NBA a réussi à devenir une marque mondiale. La NBA a été proactive, elle n’est pas réactionnaire, elle est proactive.

Smith a noté que les joueurs de la NFL peuvent se cacher derrière leurs casques et que les propriétaires de la ligue se cachent derrière le commissaire, tandis que les joueurs et les cadres de la NBA sont souvent au premier plan.

« Maintenant, vous entrez dans la question de la diversité ou de son absence, il n’y a pas de représentation minoritaire dans la propriété avec la NFL à l’exception de Shahid Khan« , a déclaré Smith sur First Take d’ESPN. « Quand vous prenez cela en considération et que vous voyez Jon Gruden, ça pue le » bon vieux « club de garçons », ça pue le privilège des Blancs. »

Les remarques racistes, homophobes et misogynes que Gruden a faites dans des courriels au cours d’une période de sept ans ont été découvertes dans le cadre d’une enquête sur l’environnement de travail toxique au sein de la franchise Washington Football Team. Les commentaires offensants de Gruden ont été découverts après que les dirigeants de la ligue ont été invités à examiner plus de 650 000 e-mails au cours de l’enquête WFT.

Gruden ne devait pas faire partie de l’enquête, qui a amené des personnes à se demander quelles autres preuves accablantes pourraient être dans les 650 000 e-mails pour décrire non seulement une culture toxique au sein de la WFT, mais peut-être toute la ligue.

« Vous regardez les e-mails qu’ils ont découverts à propos de Jon Gruden, c’est presque comme si vous sembliez avoir un problème avec tout ce qui n’est pas blanc ! » dit Smith. « Je ne le dis pas littéralement, mais c’est à ça que ça ressemble ! Vous avez des problèmes avec les Noirs, vous avez des problèmes avec les femmes, vous avez des problèmes avec la communauté gay.

« Alors vous appelez le commissaire le mot p », a poursuivi Smith. « Vous appelez un vice-président démocrate le mot p, vous jetez tout simplement là-bas ! »

Regardez ci-dessus via ESPN

