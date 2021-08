Stephen A. Smith défend la question du journaliste à Naomi Osaka ⋆ 10z viral

Lors de sa première conférence de presse depuis son retrait de Roland-Garros en raison de problèmes de santé mentale, Naomi Osaka a fondu en larmes et a dû s’éloigner du podium.

Après que la star du tennis soit revenue pour terminer le presseur, son agent Stuart Duguid a fustigé le journaliste du Cincinnati Enquirer Paul Daugherty comme un « intimidateur » et a blâmé sa ligne de questionnement pour avoir déclenché Osaka. Mardi matin sur First Take d’ESPN, Stephen A. Smith a applaudi Osaka pour avoir reconnu les défis mentaux auxquels elle est confrontée et a défendu Daugherty pour ce qu’il croyait être une question juste.

“Mon problème est avec l’agent”, a déclaré Smith. «Il est tellement hors de propos avec ce qu’il a dit, je ne peux pas le dire assez. Je ne connais pas le journaliste du Cincinnati Enquirer… peut-être qu’il est venu là-bas avec une réputation qui le précède et qu’ils le savaient. C’était peut-être ça. Nous ne savons pas.

Écoutez l’interaction complète entre Daugherty et Osaka avant le Western & Southern Open ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’ESPN.

Daugherty a demandé à Osaka de ne pas vouloir traiter avec les médias malgré ses intérêts extérieurs qui sont mieux servis via une plate-forme médiatique. Pendant la pause d’Osaka du tennis après son retrait de Roland-Garros, elle a été critiquée par Megyn Kelly, Argile Travis, Piers Morgan et d’autres pour sa capacité à figurer dans Sports Illustrated et Time Magazine, mais a cité l’anxiété lorsqu’elle s’adressait aux médias lors de conférences de presse.

« Sur la base de cette conférence de presse, j’ai pensé que le journaliste était incroyablement juste et incroyablement délicat avec la façon dont il a posé la question. Ensuite, le modérateur a dit : « Voulez-vous passer à autre chose ? » Et Naomi Osaka a dit non », a expliqué Smith. « J’essaie de comprendre ce que le journaliste a fait de mal. Je n’ai pas vu ça. Et pour que l’agent produise une déclaration accusant essentiellement le journaliste de l’avoir intimidée, je me dis « quoi ? Qu’est-ce que tu racontes?'”

« Si vous êtes journaliste et que c’est ce que nous qualifions d’intimidation, alors en tant que journaliste, vous pouvez aller là-bas et la seule chose que vous pouvez dire est : « De quoi voudriez-vous parler ? à personne », a poursuivi Smith.

Après les critiques de l’agent d’Osaka, Daugherty a tweeté qu’il “n’avait jamais intimidé personne de toute sa vie”. Son article de mardi pour le Cincinnati Enquirer était intitulé Naomi Osaka est honnête, réfléchie et pourrait aider de nombreux autres athlètes.

