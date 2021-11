Stephen A. Smith demande la suspension d’Aaron Rodgers

Aaron Rodgers a menti aux médias sur son statut vaccinal pendant deux mois, mais selon ESPN Stephen A. Smith, si le quarterback des Green Bay Packers mentait également à la NFL, alors il mérite d’être puni.

« A-t-il menti ? Certaines personnes pourraient dire non », a déclaré Smith Tim Tebow à la première prise. « Il était délibérément trompeur parce qu’il savait en utilisant le mot immunisé que les médias supposeraient qu’il voulait dire oui, il était vacciné. »

Avant le début de la saison de la NFL, Rodgers a répondu à la question « êtes-vous vacciné » par « oui, je suis immunisé ». Utiliser le terme « immunisé » était trompeur. Dire « oui » pourrait être considéré comme un mensonge.

Mais vendredi matin, Smith était moins préoccupé par le fait que Rodgers racontait un possible mensonge, et plus concentré sur le quart-arrière mettant potentiellement les autres en danger avec sa tromperie.

« Lorsque vous vous exposez à d’autres joueurs… qui ne faisaient peut-être pas partie de votre équipe et pensaient peut-être que vous étiez vacciné alors qu’en fait vous ne l’étiez pas, vous avez maintenant – selon la science – officiellement mis en danger quelqu’un d’autre », a déclaré Smith.

Rodgers est actuellement confronté à la réalité de la dissimulation qui est pire que le crime. Si Rodgers avait été franc sur le fait de sauter le vaccin en août, il aurait été critiqué, mais au moins il n’aurait pas été qualifié de « lâche » et de « menteur » qu’il était ces derniers jours.

Selon Smith, Rodgers mérite plus de punition que le simple mépris du public, appelant à ce que le quart-arrière soit tenu responsable de ses actes.

« Savoir quels étaient les protocoles de sécurité et savoir que vous les avez violés de toute façon, par tromperie, je pense que cela justifie une suspension », a déclaré Smith. « Et au fait, certains travaillent bénévolement dans l’un de ces hôpitaux avec un groupe de patients Covid. »

Tebow a repoussé la demande de Smith, alléguant que Rodgers n’avait peut-être pas enfreint les protocoles Covid de la ligue. Les protocoles Covid de la NFL sont mercuriels, il est donc difficile de déchiffrer s’il a enfreint des règles, mais la ligue enquêterait sur les actions de Rodgers.

Si la NFL était au courant du statut vaccinal de Rodgers et ne pensait pas qu’il avait violé les protocoles Covid de la ligue, alors Smith a reconnu qu’il annulerait son appel à punir le quart-arrière des Packers.

Regardez ci-dessus via ESPN

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com