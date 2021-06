Stephen A. Smith, Max Kellerman rôti pour Arch Manning Bit ⋆ 10z viral

in

Nous sommes actuellement coincés dans la partie la plus lente du calendrier de la NFL – camp post-draft et pré-entraînement. Mais cela n’empêchera pas les émissions sportives de creuser très profondément pour trouver un sujet de discussion sur le football digne de ce nom.

Avec les séries éliminatoires de la NBA dominant la conversation sportive, Stephen A. Smith et Max Kellerman a pris une pause rapide du basket-ball lors de la première prise d’ESPN mardi. Au lieu de cela, ils se sont adressés à la famille royale de la NFL, en discutant si Arche Manning surpassera ses proches du Temple de la renommée pour devenir le meilleur quart-arrière de la famille.

Peyton Manning est allé à 14 Pro Bowls et est largement considéré comme l’un des cinq meilleurs quarts de l’histoire de la NFL. Il a combiné avec son frère Eli Manning pour gagner quatre Super Bowls. Pas un héritage facile à suivre pour un quart-arrière du lycée.

C’est difficile à imaginer Stephen A. Smith et Max Kellerman regardent beaucoup de films de jeu de Manning, 16 ans, au-delà de la vidéo virale d’un lancer dans un camp de Clemson. Nous ne savons même pas si le petit-fils d’Archie et le neveu de Peyton et d’Eli seront un bon quarterback universitaire, sans parler d’atteindre le statut de panthéon de la NFL.

Après avoir posé la question, « Arch Manning surpassera-t-il Peyton, Eli et Archie pour devenir le plus grand Manning à ce jour ? Les réseaux sociaux ont rapidement rappelé à ESPN que le jeune Manning n’avait que 16 ans !

BIEN. SEIGNEUR. L’enfant peut-il au moins atteindre la puberté en premier ? https://t.co/4fM16nRozT – Landry Locker (@LandryLocker) 8 juin 2021

Aussi, du matériel de babillard pour Marshall Manning. Zéro respect. https://t.co/q56rXwoiMw – Albert Breer (@AlbertBreer) 8 juin 2021

Le mec n’est pas encore allé au bal. https://t.co/HF2lOhdGyj – Carron J. Phillips (@carronJphillips) 8 juin 2021

Le fils à naître d’Arch dans 15 ans deviendra-t-il le plus grand Manning à ce jour? https://t.co/KFlpZ0EXjC – Anna Hickey (@AnnaH247) 8 juin 2021

Discussion sur le football en juin. https://t.co/XJHWWR6Qch – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 8 juin 2021

Pompez les freins. Il est un junior au lycée. Bonté https://t.co/0VVCxKbHT6 – Jake Hatch (@JacobCHatch) 8 juin 2021

Arch a 16 ans. https://t.co/ZjBaBUhHbQ – Pat Forde (@ByPatForde) 8 juin 2021

Regardez ci-dessus via, ESPN

