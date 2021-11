Stephen A. Smith pense que Kevin Durant devrait regretter sa décision des Nets

Il est facile d’oublier tout le drame qui a tourmenté la dernière saison de Kevin Durant avec les Golden State Warriors. Cela allait toujours arriver avec le temps. Mais cela n’a pas nécessairement été le nouveau départ qu’il espérait avec Brooklyn non plus.

C’est arrivé au point où Stephen A. Smith d’ESPN est déjà prêt à dire à Durant que sa décision de quitter Golden State était une énorme erreur.

Durant, qui sortait d’une blessure à Achille, a signé avec les Nets pour faire équipe avec Kyrie Irving en 2019. Brooklyn finirait par ajouter James Harden dans un échange. Et sur le papier, les Nets avaient sans doute le noyau le plus talentueux de la ligue. Avance rapide jusqu’à mardi soir, cependant, et nous avons vu deux équipes aller dans des directions opposées. Alors que les Nets sont toujours sans Irving, qui refuse de se faire vacciner, les Warriors redeviennent une puissance de la NBA. De plus, Klay Thompson est sur le point d’être ajouté à l’équation.

Après avoir regardé les Warriors battre les Nets, 117-99, mardi soir, Smith était impatient de sauter sur First Take et de parler de la décision de Durant.

« Kevin Durant, je suis triste pour toi frère. … Tu n’as aucune aide. Et plus important que toute autre chose, tu as pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn. … KYRIE IRVING T’A TRAHI! »@stephenasmith L’A PERDU 😳😳 photo. twitter.com/gjw5tAZVcO – Première prise (@FirstTake) 17 novembre 2021

Smith a dit :

« Kevin Durant, je suis triste pour toi, mon frère. Toi tout seul. Vous n’avez aucune aide. Et plus important que toute autre chose, vous avez pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn. … Kevin Durant a pris la mauvaise décision en allant aux (Brooklyn Nets). Il va regretter le jour où il a fait ça. … KD, tu as pris la mauvaise décision, mon frère. Et voici pourquoi ! Parce que tu as fait confiance à Kyrie. Kyrie Irving vous a trahi ! Flat-out vous a trahi.

Et bien sûr, il est facile de regarder le seul match – où la foule du Barclays Center chantait pour les Warriors – et de dire que Durant a foiré. Si vous ignorez l’agitation dans les coulisses, il a laissé un chemin facile vers un championnat. Mais ne prétendons pas que les Nets sont hors de position pour lutter. Ils sont actuellement troisièmes dans l’Est (et à un match de la tête de série) avec Harden en difficulté et Irving manquant indéfiniment.

Une défaite contre son ancienne équipe ne suffit pas à faire regretter sa décision à Durant. Maintenant, s’il doit regarder Golden State remporter un autre championnat cet été, alors il sera difficile d’être en désaccord avec le vieux Stephan A. sur celui-là.