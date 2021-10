Stephen A. Smith règle le débat MJ contre LeBron une fois pour toutes

Michael Jordan et LeBron James sont deux des plus grands joueurs NBA de tous les temps.

Il est très difficile de déterminer objectivement qui sera finalement le meilleur de tous les temps.

Chacun apporte un ensemble très unique de compétences et de réalisations à la table.

Cette semaine, le commentateur d’ESPN Stephen A. Smith a pesé sur la conversation, essayant essentiellement de régler le débat un pour tous.

« Je comprends à quel point LeBron James est phénoménal, il est sur le mont Rushmore, je l’ai eu le numéro 2 de tous les temps », a-t-il déclaré. «Je l’ai eu le numéro deux dans l’histoire du basket-ball, et on pourrait penser que j’ai crucifié cet homme.

«Mais voici l’affaire : j’ai vu ce que Jordan a dû endurer pour arriver là où il était et y rester. Et le jeu NBA était très différent à l’époque, beaucoup plus difficile et la route vers la prospérité était beaucoup plus difficile. Et c’est ce qui ressort dans mon esprit. Pour être 6-0 en finale de la NBA, 6 MVP des finales de la NBA, sans tache dans la compétition de la ronde de championnat, seraient passés à 8-0 s’il n’avait pas pris sa retraite après le décès de son père.

« Je vous dis tout de suite, d’être, à cause de ça, et à cause de ce que j’ai vu du bad boy Pistons, à cause de ce que j’ai vu des Knicks, à cause des Cleveland Cavaliers, à cause de toutes ces équipes – LeBron ne peut pas éclipser cela. Je vais toujours avoir MJ numéro un.

Au cours des dernières années, de nombreux athlètes ont pesé sur le débat Jordan vs James. Allen Iverson l’a fait. Floyd Mayweather l’a fait. Shawn Kemp l’a fait. En fait, même des non-athlètes comme l’ancien président Donald Trump l’ont fait. C’est une conversation complexe avec beaucoup de nuances.

Bien que certains aient soutenu que James ne pourrait jamais surpasser Jordan, d’autres comme Shaquille O’Neal ont tracé une voie claire vers ce résultat final. Ils croient que c’est une question de quand, pas si.

James pourra-t-il échapper à l’émission de Jordan à un moment donné et devenir le GOAT un jour ? Le temps nous le dira.

