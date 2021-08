Stephen A. Smith rôtit les Bills de Buffalo QB Mitchell Trubisky ⋆ 10z viral

quart-arrière de la NFL Mitchell Trubisky semble heureux de sauvegarder Josh Allen sur les Bills de Buffalo. Il n’y a rien de mal à cela, mais ESPN Stephen A. Smith ne veut pas que Trubisky se trompe en pensant qu’il était “recherché”.

« Vous êtes recherché ! C’est ce que tu dis, non ? Vous êtes recherché, n’est-ce pas ? » Smith a hurlé de façon hilarante. « EN SAUVEGARDE ! Il n’y avait pas une seule équipe qui te voulait comme partant, frère. pas une.”

VRAIMENT, @Mtrubisky10 ??? pic.twitter.com/IJN1Qy41zc – Stephen A Smith (@stephenasmith) 12 août 2021

Smith répondait directement aux commentaires de Trubisky plus tôt cette semaine. “C’est vraiment agréable de faire partie d’une grande équipe et d’être quelque part où les gens vous veulent ici”, a déclaré Trubisky aux journalistes. “Et ils se soucient de la façon dont vous progressez en tant que personne, en tant que joueur.”

Après quatre saisons moins que spectaculaires à Chicago, l’ancien choix au repêchage de première ronde a été libéré par les Bears en mars, mettant ainsi fin à un mandat décevant. Malgré l’investissement du deuxième choix de repêchage dans Trubisky et le contournement de la superstar Patrick Mahomet pour l’obtenir, les Bears ont abandonné le quart-arrière de l’UNC après seulement quatre ans. Incapable de trouver un emploi de départ ailleurs, Trubisky a signé avec les Bills où il n’a pratiquement aucune chance d’entrer sur le terrain à moins qu’une blessure ne frappe Allen.

« Et vous n’êtes pas n’importe quel type de remplaçant Mitchell Trubisky. Oh non », a déclaré Smith dans son émission ESPN + Stephen A’s World. « Vous êtes le remplaçant d’un gars qui vient de signer un contrat de 258 millions de dollars sur six ans. Un gars qui a terminé deuxième au vote MVP l’année dernière. Un gars qui a en fait un an de moins que toi dans Josh Allen.

“Alors devine quoi? IL N’EST PAS IMPOSSIBLE de voir le terrain à Buffalo à moins qu’il n’y ait une blessure. Il n’y a aucun moyen que cela se produise. Vous allez simplement vous tenir là, tenant un bloc-notes. Faire à peu près rien », a déclaré Smith. “Si c’est ce qu’on veut pour toi, je ne sais pas quoi te dire, mon frère.”

