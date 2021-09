Stephen Amell est torse nu en short rose vif avec un message disant qu’il est de retour en forme de flèche verte

Stephen Amell ne prend aucune de vos bouffées de honte corporelle, les gars, et il ne devrait pas avoir à le faire ! Il sent clairement qu’il est aussi physiquement conditionné maintenant qu’il l’était au début de Flèche, même s’il n’a peut-être pas l’air aussi déchiré qu’il l’était à l’époque. Et, honnêtement, peu importe à quoi il peut ressembler à certains de ses fans, il est le seul qui peut nous dire si c’est vrai ou non, parce que, vous savez, il est en fait dans son corps et l’utilise pour faire des trucs tous les jours.

De plus, il n’a en fait pas l’air d’être inapte, ce dont l’idée est son propre problème, car notre apparence est une infime partie possible du fait que nous soyons vraiment en bonne santé ou non. Il suffit de regarder Amell dans ses “skivvies rose vif” et de voir ce que vous en pensez :