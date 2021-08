Stephen Amell explique comment Cody Rhodes l’a aidé à se préparer pour la série de lutte professionnelle

La série de catch pro Heels est prévue pour la première fois sur Starz ce dimanche, et elle examinera de plus près le monde dans le circuit indépendant. Stephen Amell joue le rôle de Jack Spade, qui dirige la promotion familiale Duffy Wrestling League. Au cours d’une conférence de presse en table ronde, on a demandé à Amell s’il était en mesure de parler à des responsables de la lutte professionnelle pour le préparer à ce rôle.

“J’ai regardé Cody Rhodes faire ça avec All In, dans lequel j’ai catché le 1er septembre 2018, le plus grand show de catch indépendant de tous les temps”, a déclaré Amell. “C’est une petite tape dans le dos ici, alors j’ai regardé Cody faire ça et avant COVID, j’allais en fait partir sur la route avec AEW et juste le regarder le réserver, le regarder promouvoir des trucs. Et donc, j’ai vraiment pensé à ce sujet, parce que vous devez être responsable de tant de choses. Bien sûr, vous êtes responsable du script et de tout ça, mais vous avez dû être avec tous les lutteurs, les gars qui sont jeunes.

“Je suis incroyablement chanceux d’avoir Cody avec moi, ou d’être amis. Et parce que je ne peux pas, en dehors de Triple H, ou Vince McMahon, ou Road Dogg Brian James, je ne peux penser à personne qui serait plus bien informé et un meilleur gars sur qui s’appuyer. Donc je suis vraiment, vraiment chanceux parce que j’ai pu jouer la version d’un très bon ami à moi. “

En plus de diriger la promotion, Jack Spade lutte et est le champion. Le principal concurrent de Jack est son jeune frère Ace Spade qui est joué par Alexander Ludwig. Beaucoup pensent qu’Ace est le seul gars de la promotion qui pourrait réussir.

“Nous avons travaillé très dur pour pouvoir comprendre les personnages et pouvoir développer des personnages”, a déclaré Ludwig lors de la conférence de presse. “Et c’est ce qui m’a attiré, et Stephen dans ce monde à bien des égards, c’est à quel point ces personnages étaient colorés et complexes, mais ce qui était vraiment intimidant pour moi, c’est que pour être maître de quoi que ce soit, vous devez le faire paraître facile, non?”

Heels met également en vedette Chris Bauer, Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado et l’ancienne star de la NFL James Harrison. La première saison de Heels comportera huit épisodes d’une heure et la série est créée par Michael Waldron avec Mike O’Malley comme showrunner.