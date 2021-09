Stephen Amell publie une photo de fan hilarante qui comprend Jared Padalecki et Jensen Ackles de Supernatural, en quelque sorte

Bien sûr, l’autre chose est que même si le choix a été fait d’ajouter du plaisir surnaturel à cette séance photo de fans, cela pourrait servir un objectif réel. Comme vous pouvez le voir, la coupure de Padalecki se situe entre Amell et la femme très heureuse sur la photo avec lui, alors peut-être qu’elles ont été utilisées comme excuse pour une certaine distanciation sociale, ce qui conduirait toujours à une photo complète et intéressante en prenant un peu d’espace, sinon vide.

Quoi qu’il en soit, Stephen Amell et ce fan en ont tiré une superbe photo amusante, et je suis sûr que cela vaut la peine de transporter Jensen Ackles et Jared Padalecki pendant un certain temps.