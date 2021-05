Stephen Bear a été inculpé en lien avec du porno vengeur ⋆ .

Stephen Bear, le gagnant de Celebrity Big Brother, a été accusé d’avoir publié du porno de vengeance.

Bear a été accusé de voyeurisme, de harcèlement sans violence et de divulgation de photographies et de films privés et sexuels avec l’intention de causer de la détresse, rapporte le Mirror.

Une date d’audience n’a pas encore été fixée.

L’ancien candidat à l’Ex on The Beach, Bear, a été arrêté à Heathrow alors qu’il revenait de Dubaï le jour de son 31e anniversaire en janvier, puis libéré sous caution.

Il a précédemment nié les allégations de tournage et de partage de pornographie de vengeance, les rejetant comme «si stupides».

En décembre, Stephen Bear a fait une vidéo en plaisantant sur le faux suicide, disant aux abonnés d’Instagram qu’il pouvait organiser sa mort pour amener les gens à revenir sur leurs commentaires.

Il a dit: «J’étais tellement tenté de faire le putain de mouvement narcissique ultime et de faire en sorte que tout le monde se sente désolé pour moi. Tout ce que j’aurais eu à faire – prendre un peu de corde, la passer autour de mon cou, la jeter d’un putain de rebord, demander à un de mes amis de me sauver.

«Je pourrais facilement configurer cela, et vous tous, vous reviendrez en arrière, et supprimer vos commentaires et vos articles de presse disparaîtraient tous. Tu as de la chance que je sois si fort et que je ne donne pas de singe.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Stephen Bear a été arrêté pour vengeance pornographique

• Stephen Bear a réalisé une vidéo en plaisantant sur le faux suicide après les affirmations de Georgia Harrison

• Le compte OnlyFans de Stephen Bear a été «retiré»