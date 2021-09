Stephen Colbert a 2 autres grands projets en cours

Stephen Colbert revient à Comedy Central, mais pas en personne. L’animateur de talk-show a décroché deux projets d’animation sur le réseau – une série comique et un long métrage. Colbert sera le producteur exécutif des deux projets, mais il n’est pas clair s’il leur fournira des voix.

Colbert est passé d’un correspondant de Daily Show à une série dérivée intitulée The Colbert Report sur Comedy Central avant de sauter le pas vers The Late Show avec Stephen Colbert sur CBS. Cependant, comme Comedy Central est toujours sous l’égide de ViacomCBS, il semble qu’il ait plus de travail à faire sur son ancien réseau domestique. Il produira une série comique d’une demi-heure intitulée Fairview, qui sera une sitcom politiquement chargée se déroulant dans une petite ville américaine appelée Fairview, selon un rapport de Deadline. Pendant ce temps, il travaillera avec la même équipe sur un film d’animation sur une star politique montante appelée Washingtonia.

‘Washingtonia’ a été annoncé pour Comedy Central. La série est créée par RJ Fried et est un long métrage d’animation sur une star politique montante et son personnel profondément incompétent naviguant sur la voie de l’incompétence plus profonde de Washington. Source : https://t.co/OkhCUVjMGv pic.twitter.com/HPN2HTIgy6 – Cartoon Crave (@thecartooncrave) 21 septembre 2021

“Je suis ravi de participer à ce communiqué de presse, mais je dois mentionner que mon accord pour Fairview et Washingtonia n’est pas encore conclu”, a déclaré Colbert lorsqu’on lui a demandé de commenter. “Le principal point d’achoppement est l’argent. J’en veux plus et ils ne veulent pas que j’en ai plus. J’ai hâte de diffuser ces projets dès que ce problème sera résolu.”

Les deux projets proviennent de l’équipe derrière Stephen Colbert Presents Tooning Out the News et Our Cartoon President de Showtime. Le premier a été nominé pour la meilleure comédie courte, série dramatique ou série de variétés aux Emmy Awards cette année, il n’est donc pas étonnant que le réseau se dirige vers ce succès. Les deux sont produits par CBS Studios.

Fairview se concentrerait principalement sur le maire de la ville titulaire, Kelly Sampson. Elle n’a pas encore été choisie, mais Kelly est une ancienne fêtarde qui a trébuché dans le rôle de leader d’une manière ou d’une autre. L’émission serait pleine de “Natty Light-souffle, de combats de stationnement d’épicerie et de miction publique”, tout en examinant comment la politique nationale peut conduire au drame d’une petite ville.

Pendant ce temps, Washingtonia parle d’une étoile montante dans le monde de la politique nationale essayant de gravir les échelons avec un personnel “profondément incompétent” derrière lui. Cependant, ce personnel découvrira “une incompétence bien plus profonde” dans le reste de Washington, leur donnant peut-être une chance de se battre.

Les deux productions sont créées et produites par RJ Fried – un écrivain qui a souvent travaillé avec Colbert et avec des crédits sur de nombreuses comédies politiques de la dernière décennie. Ces annonces font suite à de gros investissements dans l’animation chez Comedy Central et ViacomCBS, notamment une commande historique pour plus de saisons de South Park, un renouveau de Beavis et Butt-head et deux dessins animés Star Trek sur Paramount +.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand Fairview ou Washingtonia seront diffusés, ni même quand ils entreront en production. Le talk-show de Colbert, ses projets d’animation en cours et bien d’autres sont désormais diffusés en streaming sur Paramount+.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.