Stephen Colbert défend l’autoritarisme dans Roe v. Wade Rant

Grattez un libéral et trouvez un autoritaire. La dernière preuve en est venue alors que la loi sur l’avortement du Mississippi atteint la Cour suprême. Et juste au bon moment, les types de médias de gauche se sont rapidement levés avec des diatribes anti-démocratiques.

Le problème, voyez-vous, c’est que la loi du Mississippi a été adoptée — oh l’horreur ! — les élus du peuple du Mississippi. C’est-à-dire, flash d’information, comment fonctionne une démocratie.

Là-bas à CBS, le « comédien » Stephen Colbert était furieux. Sa ressource ? Un sondage qui dit que le soutien à Roe v. Wade est à 60% en faveur, 27% contre. Qu’il suffise de dire que les habitants du Mississippi, non pas dans un sondage mais par l’intermédiaire de leurs élus… répètent que ce mot est élu… les législateurs des États ne sont pas d’accord. Mais Colbert a fulminé ceci :

C’est plus de deux contre un (dans le sondage). Alors si c’est si impopulaire, pourquoi tout le monde dit que ça va arriver ? Eh bien, je ne veux pas être trop technique, mais — quel est le mot — nous ne vivons pas dans une démocratie. Cinq des neuf juges ont été nommés par des présidents qui ont perdu le vote populaire ; les trois derniers confirmés par un Sénat républicain qui représente désormais 41 millions d’Américains de moins que les démocrates. En fait, les sénateurs républicains ne représentent plus la majorité de la population américaine depuis 1996. Beaucoup de choses ont changé depuis 1996. À l’époque, l’Oscar du meilleur second rôle était allé à Kevin Spacey et le meilleur réalisateur était Mel Gibson. Et les républicains ont leurs candidats. Gibson/Spacey 2024 : Toujours mieux que Ted Cruz.

Comme l’a noté Kristine Marsh, de NewsBusters, après s’être moqué de CNN pour sa couverture, Colbert a ajouté que « Nous avons également entendu un organe un peu moins fiable : la Cour suprême ».

L’hystérie médiatique au sujet d’un renversement potentiel de Roe était également évidente chez MSNBC et CNN.

Le problème que les médias libéraux ne veulent pas aborder ici est qu’à maintes reprises dans l’histoire, les militants judiciaires de la Cour suprême persistent à ignorer la Constitution en faveur d’écrire dans leurs propres préjugés politiques. Les exemples abondent.

1857 – Le juge en chef Roger Taney, un détenteur d’esclaves du Maryland nommé à la magistrature par le président Andrew Jackson, a utilisé la célèbre affaire Dred Scott v. Sandford pour essayer d’inscrire le droit à l’esclavage dans la Constitution. Pourquoi? Parce que, pour citer feu le juge Robert Bork, Taney, lui-même détenteur d’esclaves, « était passionnément convaincu que ce devait être un droit constitutionnel » – alors il a essayé d’en faire un. La décision a été annulée à la suite de cette bagarre mineure connue sous le nom de guerre civile et, en 1865, de l’adoption du 13e amendement à la Constitution qui a mis fin à l’esclavage pour de bon.

1896 – Le juge Henry Billings Brown a écrit la tristement célèbre décision Plessy v. Ferguson qui a approuvé quelque chose d’autre qui n’était pas dans la Constitution : la ségrégation. La décision a poussé les démocrates à rédiger une série de lois « Jim Crow » qui séparaient tout, des écoles aux logements publics comme les restaurants, les plages, les bibliothèques, etc. Plessy a duré comme « précédent » pendant 58 ans jusqu’à ce qu’il soit renversé par un autre Brown – Brown v. Board of Education – en 1954. C’est-à-dire qu’il existe un précédent pour que la Cour suprême annule l’une de ses décisions de longue date qui était mal et mal décidé. Comme Roe.

1944 – Le juge Hugo Black, un ancien sénateur de l’Alabama membre à vie du Ku Klux Klan et nommé par le FDR, a écrit la décision également tristement célèbre Korematsu c. États-Unis qui a approuvé le décret du FDR établissant des camps d’internement pour les Japonais. citoyens américains. En 2018, le juge en chef John Roberts a officiellement déclaré l’évidence : « La réinstallation forcée de citoyens américains dans des camps de concentration, uniquement et explicitement sur la base de la race, est objectivement illégale et ne relève pas de l’autorité présidentielle.

Dans son livre de 2005 Men in Black : How the Supreme Court is Destroying America, Mark Levin ajoute Roe v. Wade à cette liste de mauvais précédents militants. C’est compréhensible.

Le simple fait ici est que les personnalités médiatiques libérales rejettent tout simplement la démocratie lorsqu’elles, comme les juges activistes ci-dessus, réalisent que leur point de vue politique sur une question n’est très probablement pas partagé par une majorité d’Américains.

Ainsi le public gémit de Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, et de divers hôtes et invités de MSNBC et CNN au sujet d’un éventuel renversement de Roe. Ce n’est rien de plus qu’un cri pour une Amérique autoritaire et antidémocratique. Une Amérique où un groupe d’élites libérales refuse d’essayer d’adopter leurs points de vue sur l’avortement dans une législation ou un amendement constitutionnel adopté par des législateurs élus qui sont sensibles à leurs électeurs.

Et ils refusent le processus législatif pour une raison : ils ont peur de perdre.