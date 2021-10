Stephen Colbert Prochains grands projets : ce qu’il faut savoir

Stephen Colbert a deux grands projets à venir, tous deux de retour dans sa maison d’origine sur Comedy Central. Avant d’être l’hôte de The Late Show, Colbert a joué une parodie d’un animateur de talk-show d’extrême droite sur The Colbert Report, et maintenant il retourne à ce réseau en tant que producteur exécutif. Au lieu d’être lui-même à l’écran, Colbert travaille sur une sitcom animée et un long métrage d’animation.

Colbert est l’un des EP de Fairview, une nouvelle comédie animée d’une demi-heure à venir à Comedy Central, ainsi qu’un film d’animation intitulé Washingtonia. Les deux traitent de sujets politiques qui préoccupent une grande partie du travail de Colbert, et tous deux proviennent des équipes d’animation avec lesquelles Colbert a déjà travaillé ces dernières années. La date limite a annoncé la nouvelle de ces deux productions en septembre, mais le réseau les a beaucoup plus détaillés au New York Comic Con ce mois-ci.

‘Washingtonia’ a été annoncé pour Comedy Central. La série est créée par RJ Fried et est un long métrage d’animation sur une star politique montante et son personnel profondément incompétent naviguant sur la voie de l’incompétence plus profonde de Washington. Source : https://t.co/OkhCUVjMGv pic.twitter.com/HPN2HTIgy6 – Cartoon Crave (@thecartooncrave) 21 septembre 2021

« Je suis ravi de participer à ce communiqué de presse, mais je dois mentionner que mon accord pour Fairview et Washingtonia n’est pas encore conclu », a déclaré Colbert lorsqu’on lui a demandé de commenter. « Le principal point d’achoppement est l’argent. J’en veux plus et ils ne veulent pas que j’en ai plus. J’ai hâte de diffuser ces projets dès que ce problème sera résolu. »

Les deux projets proviennent de l’équipe derrière Stephen Colbert Presents Tooning Out the News et Our Cartoon President de Showtime. Le premier a été nominé pour la meilleure comédie courte, série dramatique ou série de variétés aux Emmys cette année, il n’est donc pas étonnant que le réseau se dirige vers ce succès. Les deux sont produits par CBS Studios.

À NYCC, Comedy Central a annoncé que Fairview mettrait en vedette Aparna Nancherla, Atsuko Okatsuka, Blair Socci, Carl Foreman Jr., Graham Techler, Jack Bensinger, James Austin Johnson, Jeremy Levick, Joey Romaine, Lisa Gilroy, Marina Cockenberg et Otter Lee. Pendant ce temps, la longue distribution de Washingtonia comprend Colbert lui-même, Roy Wood Jr., James Adomian, James Austin Johnson, Jason Kravits et Andy Daly, pour n’en nommer que quelques-uns.

Fairview se concentrerait principalement sur le maire de la ville titulaire, Kelly Sampson. Kelly est une ancienne fêtarde qui a trébuché dans le rôle de leader au moins en partie par erreur. L’émission serait pleine de « Natty Light-souffle, de combats de stationnement d’épicerie et de miction publique », tout en examinant comment la politique nationale peut conduire au drame d’une petite ville.

Pendant ce temps, Washingtonia parle d’une étoile montante dans le monde de la politique nationale essayant de gravir les échelons avec un personnel « profondément incompétent » derrière lui. Cependant, ce personnel découvrira « une incompétence bien plus profonde » dans le reste de Washington, leur donnant peut-être une chance de se battre. Il représentera des personnages réels, notamment Alexandria Ocasio-Cortez, Barack Obama, Rachel Maddow, le président Joe Biden, le vice-président Kamala Harris, Nancy Pelosi, Donald Trump, Ivanka Trump, Pete Buttigieg, Tucker Carlson, Jeff Bezos, Chuck Todd, Ted Cruz, Sean Hannity, Bernie Sanders, Elon Musk et Chuck Schumer.

Les deux productions sont créées et produites par RJ Fried – un écrivain qui a souvent travaillé avec Colbert et avec des crédits sur de nombreuses comédies politiques de la dernière décennie. Ces annonces font suite à de gros investissements dans l’animation chez Comedy Central et ViacomCBS, notamment une commande historique pour plus de saisons de South Park, un renouveau de Beavis et Butt-head et deux dessins animés Star Trek sur Paramount +.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand Washingtonia sera diffusé, bien que Fairview soit prévu pour « début 2022 ». Les détails de la production de la série n’ont pas été rendus publics. Le talk-show de Colbert, ses projets d’animation en cours et bien d’autres sont désormais diffusés en streaming sur Paramount+.