Stephen Colbert Ridicules Brian Kilmeade’s Odd Vaccine Take ⋆ 10z viral

Stéphane Colbert se moquait brutalement de Fox News et, en particulier, du co-animateur de Fox & Friends, Brian Kilmeade, au milieu d’un défi permanent d’encourager les hésitants à se faire vacciner.

Directeur du CDC Rachelle Walensky a noté à plusieurs reprises qu’à l’heure actuelle, la pandémie de coronavirus n’affecte en grande partie que les non vaccinés, une affirmation qui est étayée par un grand nombre de rapports individuels des services de santé publique et des hôpitaux du pays. Les sondages montrent que les plus susceptibles d’éviter de se faire vacciner contre la contagion potentiellement mortelle sont les républicains blancs, qui constituent également le public cible de la programmation de Fox News.

C’est dans ce contexte que Colber a fait référence à un autre nouveau sondage d’Axios qui a révélé que la plupart des Américains qui ne sont toujours pas vaccinés sont susceptibles de se faire vacciner, ou comme Colbert l’a dit « ces gens sont des pros inconditionnels de la mort ».

Il s’est ensuite tourné vers Fox News, dont il s’est moqué en paraphrasant leur slogan en « Nous rapportons. You Just Died », avant de diffuser un clip de Fox & Friends. Alors qu’il préparait le clip, Colber s’est moqué de Kilmeade en tant qu'”ami Fox et candidat à Jeopardy réalisant qu’il avait mal orthographié son propre nom”.

Dans le clip, Kilmeade compare ne pas se faire vacciner à la recherche de sensations fortes. « Si vous n’avez pas été vacciné, c’est votre choix. Mais si vous l’avez fait, comme moi et eux l’ont fait et peut-être que vous l’avez fait, alors vous ne devriez pas porter de masque », dit Kilmeade. « Et si vous l’avez fait et que vous voulez faire de la plongée en falaise ce week-end, vous n’êtes pas obligé de vérifier avec moi. Cela semble un peu dangereux, mais je ne vais pas vous juger. Si vous allez de l’avant et que vous vous mettez en danger, si vous sentez que ce n’est pas quelque chose pour vous, ne le faites pas, mais n’affectez pas ma vie.

Steve Doocy note alors à son collègue « 99% des personnes qui meurent de Covid ne sont pas vaccinées », ce à quoi Kilmeade clame « c’est leur choix ».

“Donc, le gars aux cheveux bruns pense qu’être non vacciné et sans masque est la même chose qu’être un chercheur de sensations fortes qui saute des falaises. Cette analogie fonctionne si vous attachez d’abord ce saut de falaise à un groupe de personnes âgées », s’est moqué Colbert.

