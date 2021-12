Stephen Colbert se déchire dans SCOTUS pour le défi des œufs

Stéphane Colbert ont déchiré la Cour suprême au sujet de leurs arguments concernant une affaire du Mississippi qui pourrait finalement fonctionner pour renverser Roe v. Wade,

Mercredi, la Cour suprême a entendu une affaire d’avortement aux conséquences incroyables, intitulée Dobbs v. Jackson Women’s Health, qui remettrait en cause une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse – modifiant complètement Roe v. Wade.

Sur la base des arguments oraux de la Cour suprême, beaucoup ont conclu qu’il est possible que l’affaire historique Roe v. Wade de 1973 puisse être annulée, car les membres de la cour semblaient ouverts au maintien de l’interdiction du Mississippi.

Colbert a pesé sur le Late Show de jeudi, soulignant les arguments avancés par la justice libérale Sonia Sotomayor, qui a noté que l’affaire n’est contestée que maintenant en raison de celui de Donald Trump nouvelles nominations républicaines.

« Les sponsors de ce projet de loi, le projet de loi de la Chambre dans le Mississippi, ont dit, nous le faisons parce que nous avons de nouveaux juges », a-t-elle déclaré. « Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception du public que la Constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? Je ne vois pas comment c’est possible.

Après avoir souligné les remarques de Sotomayor, Colbert a noté qu’un sondage réalisé en novembre a montré que seulement 27% des Américains veulent voir Roe renversé tandis que 60% soutiennent son maintien.

« C’est plus que deux contre un. Alors si c’est si impopulaire, pourquoi tout le monde dit que ça va arriver ? Eh bien, je ne veux pas être trop technique, mais — quel est le mot — nous ne vivons pas dans une démocratie. Cinq des neuf juges ont été nommés par des présidents qui ont perdu le vote populaire ; les trois derniers confirmés par un Sénat républicain qui représente désormais 41 millions d’Américains de moins que les démocrates. En fait, les sénateurs républicains ne représentent plus la majorité de la population américaine depuis 1996. Beaucoup de choses ont changé depuis 1996. À l’époque, l’Oscar du meilleur second rôle était attribué à Kevin Spacey-et le meilleur réalisateur était Mel Gibson.«

« Et les républicains ont leurs candidats », a-t-il craqué. « Gibson/Spacey 2024 : toujours mieux que Ted Cruz. »

